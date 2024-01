Samsung Galaxy Y55 w drodze. Wycieka specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy Y55 to nowy smartfon koreańskiej marki. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam pewne z planowanych nowości dla tego urządzenia. Samsung Galaxy Y55 raczej nie pojawi się w sprzedaży na terenie krajów Europy. Sprzęt powstał z myślą o innym rynku.

Samsung Galaxy Y55 to smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową SM-C5560 i pod taką został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu TENAA. To oznacza, że premiera jest pewnie nieodległa i przy okazji została tam opublikowana częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran OLED i 8-rdzeniowy procesor

Samsung Galaxy Y55 to smartfon, który ma ekran OLED-owy o przekątnej 6,67 cala. Prawdopodobnie jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy też, że zaoferuje on obraz w rozdzielczości Full HD+. Więcej parametrów na obecną chwilę nie jest znanych.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy Y55 została ujawniona przez jeden z urzędów

Procesor znajdujący się pod obudową smartfona nie jest znany. Chiński urząd udostępnił jedynie szczątkowe informacje na ten temat. Wiemy, że jest to jednostka składająca się z ośmiu rdzeni CPU, które pracują z częstotliwością do 2,0 GHz. Czip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Wygląd smartfona na razie tajemnicą

Niestety chiński urząd TENAA na razie nie udostępnił zdjęć smartfona Samsung Galaxy Y55. Dlatego nie wiemy, jak on wygląda. Domyślamy się jednak, że design nawiązuje do innych telefonów marki, czyli spodziewajmy się m.in. potrójnego aparatu z obiektywami w wystających pierścieniach. Ceny modelu również na razie są owiane tajemnicą.

Potrójny aparat i bateria 5000 mAh

Smartfon Samsung Galaxy Y55 ma również potrójny aparat fotograficzny. Jego główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Pozostałe dwa połączono z czujnikami 8 i 2 MP. Ten pierwszy pewnie działa we współpracy z obiektywem ultraszerokokątnym. Natomiast przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Pod obudową telefonu znajduje się bateria o nominalnej pojemności 4885 mAh. Tak więc na opakowaniu pewnie znajdzie się informacja o akumulatorze 5000 mAh. Moc ładowarki nie jest znana, ale pewnie będzie to 25 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką One UI 6. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Y55 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor 2.0 GHz

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z One UI 6

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło