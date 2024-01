TCL prezentuje smartfony z serii 50. Premiera na CES 2024

TCL w trakcie targów CES 2024 zaprezentowało nowe smartfony z serii 50. Wśród nich jest aż siedem modeli, w tym kolejna generacja NxtPaper. Nowe telefony mają trafić do sprzedaży później w tym roku. Spodziewajmy się, że linia TCL 50 będzie pokazywana także na MWC 2024. Wtedy poznamy ceny i kompletne specyfikacje.

TCL 50 to nowa seria telefonów, które firma zaprezentowała w trakcie targów CES 2024 odbywających się w Las Vegas w dniach 9-12 stycznia. Smartfony będą pokazywane na stoisku marki i być może tam zostaną ujawnione dokładniejsze szczegóły, w tym związane ze specyfikacją techniczną, na której temat ujawniono na razie tylko szczątkowe informacje. Łącznie producent przygotował aż siedem nowych modeli. Ich lista widoczna jest poniżej.

Smartfony z serii TCL 50 – lista modeli

TCL 50 SE

TCL 50 5G

TCL 50 XE 5G

TCL 50 XE NxtPaper 5G

TCL 50 XL 5G

TCL 50 XL NxtPaper 5G

TCL 50 LE

Widzimy, że wśród nowych telefonów są cztery modele mające modemy zapewniające łączność z sieciami 5G oraz dwa z ekranami NxtPaper. Producent zaimplementował to rozwiązanie w zeszłorocznym smartfonie TCL 40 NxtPaper 5G czy wybranych tabletach. Firma chwali się, że jest to wyświetlacz przypominający kartkę papieru. Zastosowano tu wiele warstw, które oferują zarówno sprzętową, jak i programową ochronę oczu.

Niemal wszystkie nowe smartfony firmy mają ekrany z okrągłymi wcięciami, gdzie umieszczono kamery do selfie. Wyjątkiem jest tutaj tylko model 50 LE, który ma wyświetlacz ze wcięciem w postaci łezki. Dla przykładu telefon TCL 50 XL 5G ma duży panel o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz.

Specyfikacja techniczna TCL 50 XL NxtPaper 5G całkiem niezła

Najciekawszym z nowych smartfonów marki jest TCL 50 XL NxtPaper 5G, który ma 6,8-calowy ekran Full HD+. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, który umieszczono na okrągłej wyspie. Główny sensor to 50-megapikselowy czujnik. Natomiast przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Pod obudową umieszczono baterię o pojemności 5010 mAh. Urządzenie ma również podwójne głośniki stereofoniczne z obsługą dźwięku przestrzennego w technologii Dolby Atmos.

Dla porównania TCL 50 LE ma 6,6-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Umieszczony tu procesor nie jest znany, ale będzie wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Aparat fotograficzny ma główny sensor 13 MP, a pod obudową jest bateria o pojemności 4000 mAh. Będzie to więc budżetowa propozycja.

TCL zapewne przywiezie nowe smartfony z serii 50 również pod koniec lutego do Barcelony, gdzie odbędą się targi MWC 2024. Tam pewnie poznamy ceny, szczegółowe specyfikacje i więcej informacji związanych z wprowadzeniem telefonów do sprzedaży. Obecnie wiadomo tyle, że nastąpi to później w tym roku.

źródło: informacja prasowa