Premiera Asus ROG Phone 8 Pro. Cena i specyfikacja techniczna

ASUS ROG Phone 8 Pro to nowy smartfon do gier, którego oficjalna premiera odbyła się w trakcie targów CES 2024. Seria w końcu dostała całkiem niezły aparat fotograficzny. Co oferuje nowy telefon tajwańskiej marki? Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena ASUS ROG Phone 8 Pro i specyfikacja techniczna smartfona.

ASUS ROG Phone 8 to nowy smartfon do gier, który został zaprezentowany w trakcie odbywających się w Las Vegas targów CES 2024. Tym razem producent skupił się na aspekcie, który kulał w serii. To aparat fotograficzny, który ma zapewnić znacznie więcej możliwości. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna.

Ekran AMOLED LTPO i Snapdragon 8 Gen 3

ASUS ROG Phone 8 Pro ma ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu jest zmienne w zakresie od 1 do 120 Hz, ale w trakcie grania może być zwiększone do nawet 165 Hz. Jasność maksymalna wynosi 2500 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Pod obudową smartfona znajduje się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip jest wspomagany przez 16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena ASUS ROG Phone 8 Pro nie jest niska

ASUS ROG Phone 8 Pro to flagowiec, a więc jego cena nie należy do najniższych, co w zasadzie nie powinno dziwić. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 1199,99 dolarów. Za model z 1 TB pamięci trzeba zapłacić 1499,99 dolarów. Natomiast system chłodzący AeroActive Cooler X kosztuje 99,99 dolarów. Smartfon będzie oferowany tylko w czarnym kolorze obudowy.

W końcu rozsądny aparat fotograficzny

Smartfon ASUS ROG Phone 8 Pro wyróżnia się na tle poprzednich modeli z serii kamerą. Aparat fotograficzny w końcu w tych telefonach stał się konkretny. Wykorzystano tu główny sensor Sony IMX890 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny jest połączony z 13-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw 3x współpracuje z 32-megapikselowym. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

ASUS ROG Phone 8 Pro

Bateria pod obudową telefonu ma pojemność 5500 mAh i wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 65 W. W przypadku technologii bezprzewodowej jest to 15 W. Na uwagę zasługują również stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

ASUS ROG Phone 8 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED LTPO 165 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

512 GB lub 1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 32 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

225 g

Android 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne