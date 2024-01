Samsung Galaxy S24 Ultra pozuje na zdjęciach na żywo. Będą specjalne kolory

Samsung Galaxy S24 Ultra to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekły nowe zdjęcia, które prezentują telefon w złotym odcieniu. Są też rendery ujawniające specjalne kolory smartfona. W takich wariantach Samsung Galaxy S24 Ultra będzie dostępny do kupienia tylko u producenta.

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który jest w ogniu przecieków. Wynika to ze zbliżającej się wielkimi krokami premiery, która odbędzie się za kilka dni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowe zdjęcia, na których urządzenie prezentuje się na żywo. Poznajemy też specjalne kolory obudowy, w których flagowiec ma być dostępny tylko poprzez jeden kanał sprzedaży.

Zdjęcia modelu Samsung Galaxy S24 Ultra ujawniają wygląd na żywo

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia, które ujawniają wygląd smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra. To nie pierwszy raz, gdy telefon pozuje na fotkach ujawniających jego wygląd na żywo, bo pierwszy raz nastąpiło to kilka tygodni temu. Tym razem mamy okazję podziwiać inny kolor obudowy. Jest nim złoty odcień.

Trzeba przyznać, że złoty kolor obudowy telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra na żywo prezentuje się naprawdę dobrze. Wygląd smartfona pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami. Można dostrzec, że ekran stał się niemal płaski, co jest dużą zmianą w serii. Natomiast z tyłu obudowy widać charakterystyczny aparat fotograficzny, który jest bardzo podobnie zaprojektowany do poprzednika.



Zdjęcia prezentujące model Samsung Galaxy S24 Ultra na żywo

Sama kamera dostała jednak liczne udoskonalenia. Smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra otrzymał nowy teleobiektyw, który połączono z 50-megapikselowym sensorem. Plotki mówią o tym, że zdjęcia z zoomem są bardzo dobrej jakości. Ponadto zwiększyły się możliwości z zakresu nagrywania wideo. W rozdzielczości 4K wideo można rejestrować przy 120 fps, a w 8K do 60 klatek na sekundę.

Trzy specjalne kolory obudowy

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który do regularnej sprzedaży trafi w czterech wariantach kolorystycznych obudowy. Mogliśmy je zobaczyć wcześniej na renderach prasowych. Ponadto do wyboru będą trzy specjalne kolory obudowy, które widać poniżej. Są to pomarańczowy, jasnoniebieski oraz jasnozielony.

Smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra w widocznych niżej odcieniach będzie dostępny tylko poprzez jeden kanał dystrybucji. Takie kolory obudowy będą sprzedawane wyłącznie poprzez oficjalny sklep internetowy producenta. Partnerzy koreańskiej firmy nie będą ich oferować, co warto mieć na uwadze.

Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma specjalne kolory

Premiera nowych flagowców Koreańczyków odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Nastąpi to 17 stycznia w trakcie konferencji Unpacked. Niedługo po niej ma ruszyć przedsprzedaż. Natomiast rynkowy debiut telefonów ma odbyć się przed końcem miesiąca.

