Premiera Oppo Find X7 Ultra. Cena i specyfikacja smartfona

Oppo Find X7 Ultra to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Flagowiec jest konkretny, co potwierdza specyfikacja techniczna telefonu. Co prawda cena Oppo Find X7 Ultra nie jest niska. Urządzenie wyróżnia się jednak mocnym procesorem oraz aparatem fotograficznym o wielu możliwościach.

Oppo Find X7 Ultra to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie jest konkretne i jego specyfikacja techniczna jest z najwyższej półki. Cena nie należy do najniższych, ale z drugiej strony to high-endowy flagowiec i można się było takich kwot spodziewać. Zobaczmy sobie, co nowy model marki ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i Snapdragon 8 Gen 3

Oppo Find X7 Ultra to smartfon mający 6,82-calowy ekran AMOLED wykonany w technologii LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 1 do 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz, a ściemnianiem PWM z częstotliwością 2160 Hz. Rozdzielczość to 3168 × 1440 pikseli. Warto też wspomnieć o szczytowej jasności na poziomie aż 2600 nitów.

Specyfikacja techniczna Oppo Find X7 Ultra jest konkretna

Za obliczenia w smartfonie odpowiada procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To potężny czip, który oferuje dużą wydajność. Układ wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Oppo Find X7 Ultra nie jest niska

Cena Oppo Find X7 Ultra nie należy do najniższych, bo to flagowiec marki. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej w Chinach trzeba zapłacić 5999 juanów (ok. 3250 zł). Modele mające więcej pamięci kosztują odpowiednio 6499 i 6999 juanów. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Oczywiście w Europie zapłacimy więcej, a w Polsce pewnie od około 6 tys. zł.

Cena Oppo Find X7 Ultra nie jest niska

Aparat z Sony LYT-900 i bateria z szybkim ładowaniem

Aparat fotograficzny Oppo Find X7 Ultra ma główny sensor 1″ Sony LYT-900 50 MP połączony z obiektywem ze światłem f/1.8. Pozostałe trzy czujniki również mają 50-megapisekselowe matryce. Współpracują one z obiektywem ultraszerokokątnym (123°) oraz dwoma teleobiektywami peryskopowymi z OIS. Przednia kamerka do selfie ma sensor Sony IMX709 32 MP.

Smartfon ma aparat fotograficzny z 4 sensorami 50 MP

Pod obudową smartfona jest bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W. Obsługuje również ładowarki bezprzewodowe (do 50 W) i zwrotne ładowanie 10 W. Na wyposażeniu są też stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos czy łączność satelitarna. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką ColorOS 14. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Oppo Find X7 Ultra – specyfikacja techniczna

6,82-calowy ekran AMOLED LTPO 120 Hz o rozdzielczości 3168 × 1440 pikseli i jasności do 2600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

221 g

Android 14 z ColorOS 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło