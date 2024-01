Moto G34 5G debiutuje w Polsce. Cena smartfona atrakcyjna

Moto G34 5G to smartfon marki Motorola, który trafia do Polski. Będzie go można kupić u wszystkich czterech największych operatorów sieci komórkowych. Cena modelu Moto G34 5G nie jest wygórowana. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu? Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.