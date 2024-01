Xiaomi 14 Ultra. Prototyp smartfona uchwycony na zdjęciach

Xiaomi 14 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się później w tym roku. Do rynkowego debiutu zostało jeszcze trochę czasu, bo spodziewamy się go w marcu lub kwietniu 2024 r. Tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia, które ukazują nam prototyp telefonu. Zobaczmy sobie, co na nich widać.

Prototyp smartfona Xiaomi 14 Ultra na zdjęciach

Zdjęcia prezentujące prototyp smartfona Xiaomi 14 Ultra zostały udostępnione na łamach społecznościówki Weibo. Na nich widać urządzenie zamknięte w zewnętrznej obudowie, które skrywa design flagowca. W otworach widać elementy aparatu fotograficznego. Wiemy, że główny sensor to 50-megapikselowy Sony LYT-900.

Prototyp Xiaomi 14 Ultra

Smartfon otrzyma wysokiej klasy aparat

Xiaomi 14 Ultra to flagowiec, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz baterię o pojemności 5180 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 90 W. Poza tym spodziewamy się ekranu OLED-owego z konkretnymi parametrami. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana.

