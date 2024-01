Realme 12 Pro Plus niemal bez tajemnic. Są rendery i specyfikacja

Realme 12 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery prasowe. Znana jest także specyfikacja techniczna telefonu, gdyż został on dostrzeżony na stronie jednego z chińskich urzędów. Wiemy, że Realme 12 Pro Plus otrzyma aparat peryskopowy z funkcją zoomu.

Realme 12 Pro Plus to smartfon, który zbliża się wielki krokami. Telefon jest obecnie w ogniu przecieków. To zwiastuje jego szybką premierę. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery prasowe urządzenia. Znana jest także niemal kompletna specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery smartfona ujawniają design

Rendery modelu Realme 12 Pro Plus ujawniają nam design telefonu i wiemy, że ten mocno nawiązuje do flagowca GT5 Pro. Mogliśmy to zobaczyć wcześniej na zdjęciach. Smartfon ma podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami umieszczonymi na okrągłej wyspie. Zasadniczą różnicą jest pasek przebiegający od góry do dołu obudowy. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne.





Rendery smartfona Realme 12 Pro

Realme 12 Pro Plus ma również zakrzywiony ekran wykonany w technologii AMOLED. Wiemy, że jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 × 2412 pikseli oraz mający oferować odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Panel ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, która umożliwi robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli.

Telefon ma 6,7-calowy ekran AMOLED

Specyfikacja Realme 12 Pro Plus znana

Specyfikacja techniczna smartfona Realme 12 Pro Plus została udostępniona na stronie chińskiego urzędu TENAA pod nazwą kodową RMX3843. Wiemy, że poza wspomnianym ekranem telefon ma procesor Snapdragon 7s Gen 2. Składa się on z rdzeni CPU Kryo pracujących z zegarem do 2,4 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu kolejna generacja GPU z serii Adreno. Producent bierze pod uwagę kilka różnych wariantów różniących się rozmiarem pamięci. W przypadku RAM-u jest to 6, 8, 12 lub 16 GB. Natomiast wobec miejsca na dane pod uwagę brane są opcje 128, 256, 512 GB lub 1 TB. Oczywiście do sprzedaży trafi nieco mniej wersji.

Specyfikacja techniczna Realme 12 Pro Plus udostępniona przez TENAA

Aparat fotograficzny Realme 12 Pro Plus ma trzy obiektywy. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym czujnikiem. Teleobiektyw współpracuje z OmniVision OV64B 64 MP i ma zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu. Ta kamera jest peryskopowa.

Smartfon otrzyma obiektyw peryskopowy

Pod obudową smartfona znajduje się bateria o nominalnej pojemności 4880 mAh (na opakowaniu pewnie znajdzie się informacja o 5000 mAh), która ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W. Urządzenie ma wymiary 161,47 × 74,02 × 8,75 mm i waży 196 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta. Ceny nie są na razie znane, ale możemy spodziewać się, że będą one atrakcyjne.

