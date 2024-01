Samsung Galaxy S24 Ultra zaoferuje konkretny zoom. Aparat daje radę

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, którego debiut jest blisko. W sieci pojawiły się nowe szczegóły obejmujące aparat fotograficzny. Obejmują one zoom telefonu i wbrew wcześniejszym informacjom, Samsung Galaxy S24 Ultra ma pod tym względem radzić sobie lepiej do poprzednika. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Co w zasadzie nie dziwi, bo do konferencji Unpacked pozostało już tylko kilkanaście dni. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące zoom telefonu. Pod tym względem aparat fotograficzny ma oferować duże możliwości, choć wcześniej spekulowano, że może dojść do regresu.

10-krotny zoom z lepszymi zdjęciami względem modelu S23 Ultra

Nowe informacje obejmujące smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra dostarczył sprawdzony w przeszłości leaker Ice Universe, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiego giganta. Zoom telefonu ma być konkretny, choć wcześniej mówiono, że pod tym względem może być gorzej w porównaniu do poprzednika.

Leaker twierdzi, że widział porównanie zdjęć z 10-krotnym zoomem z modelu Samsung Galaxy S24 Ultra i obecną generacją telefonu. Te wypadają pod względem jakości na plus dla nadchodzącego smartfona. Nie mamy próbek fotek, aby ocenić to samodzielnie i na razie trzeba zaufać temu, co twierdzi źródło informacji.

Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma aparat z dużymi możliwościami obejmującymi zoom

Jak dobrze wiemy Samsung pozbawił model Galaxy S24 Ultra optycznego obiektywu 10x, który był obecny we flagowcu od kilku ostatnich lat. W zamian zdecydowano się na nowe rozwiązanie. Oba teleobiektywy współpracują z sensorami 50 i 10 MP, co jest nowością. Wygląda na to, że zmiana jest udana, czego efekty będziemy mogli oceniać już sami za kilkanaście dni.

Aparat smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra ma być konkretny

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S24 Ultra jest tym elementem, który ma wyróżniać flagowca na tle pozostałych smartfonów z serii. Poza wspomnianymi teleobiektywami znajdziemy tu również obiektyw szerokokątny współpracujący z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny zostanie połączony z 12-megapikselowym czujnikiem. Podobny otrzyma przednia kamerka do selfie.

Samsung wraz z aparatem fotograficznym z nowego flagowca zamierza również podnieść poprzeczkę konkurencji pod kątem nagrywania filmów. Przecieki mówią o tym, że Galaxy S24 Ultra będzie w stanie rejestrować wideo w jakości 8K przy 60 fps, a w 4K ma to odbywać się z nawet 120 fps. Pod tym względem telefon ustanowi nowi standard i spodziewajmy się, że inni producenci będą szybko chcieli Koreańczykom dotrzymać kroku.

Premiera nowych flagowców koreańskiej marki odbędzie się na Unpacked 17 stycznia. Konferencja zostanie zorganizowana w kalifornijskim San Jose. Niedługo po wydarzeniu ma ruszyć przedsprzedaż. Rynkowy debiut smartfonów nastąpi jeszcze przed końcem stycznia.

