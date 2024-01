Samsung Galaxy Z Fold 6 i Flip 6 mają zadebiutować z technologią Ironflex

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 to składane smartfony, które zobaczymy w połowie 2024 r. Dowiadujemy się, że mają one zadebiutować z technologią Ironflex. Obejmie ona wyświetlacze, które mają stać się bardziej odporne i niezawodne. Plany Koreańczyków ujawnia wniosek zastrzegający nadchodzące rozwiązanie.

Samsung zastrzegł nazwę Ironflex w koreańskim urzędzie zajmującym się prawami własności intelektualnej i nastąpiło to 3 stycznia. Technologia opisuje składane ekrany OLED-owe, które można wykorzystać nie tylko w smartfonach. Dotyczy to także urządzeń z innych kategorii sprzętowych. Wymienia się tu m.in. tablety oraz laptopy. Mają one oferować lepszą wytrzymałość oraz niezawodność i ma to być możliwe dzięki nowemu rozwiązaniu.

Składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 6 i Flip 6 z Ironflex w lipcu

Istnieją duże podejrzenia, że Koreańczycy będą chcieli wykorzystać nową technologię najpierw w składanych smartfonach. Premiera modeli Samsung Galaxy Z Flip 6 i Fold 6 ma odbyć się w lipcu 2024 r. Wtedy wszystko stanie się jasne. Na razie na więcej szczegółów związanych z tym rozwiązaniem trzeba będzie trochę poczekać.

