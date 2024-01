Vivo X100 Pro Plus będzie konkretny. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Vivo X100 Pro Plus to konkretny smartfon, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Vivo X100 Pro Plus otrzyma ekran AMOLED E7 oraz potrójny aparat fotograficzny z 200 i 50-megapikselowymi sensorami. O jeszcze wiemy o tym telefonie?