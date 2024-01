Premiera OnePlus Ace 3. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

OnePlus Ace 3 to nowy smartfon. Za nami premiera modelu, którego cena jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna telefonu jest z wyższej półki i urządzenie jest naprawdę mocne. OnePlus Ace 3 ma ekran AMOLED oraz procesor Snapdragon 8 Gen 2. Ponadto pod obudową jest największa bateria w historii smartfonów marki.

OnePlus Ace 3 to smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. W Europie to urządzenie zadebiutuje pod inną nazwą. Będzie to model 12R. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz cena telefonu w Państwie Środka.

Ekran AMOLED i Snapdragon 8 Gen 2

OnePlus Ace 3 ma ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Panel wykonany w technologii LTPO i zapewnia on zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Wyświetlacz ma przekątną 6,78 cala oraz rozdzielczość 2780 × 1264 pikseli. Jasność maksymalna wynosi aż 4500 nitów, a ściemnianie PWM odbywa się z częstotliwością 2160 Hz, a próbkowanie dotyku w 360 Hz.

Smartfon OnePlus Ace 3 ma bardzo jasny ekran

Pod obudową OnePlus Ace 3 znajduje się procesor Snapdragon 8 Gen 2. To poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który teraz trafia do nieco tańszych smartfonów. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena OnePlus Ace 3 atrakcyjna

Cena OnePlus Ace 3 nie jest wygórowana. W Chinach za podstawową konfigurację sprzętową trzeba zapłacić 2599 juanów (ok. 365 dolarów). Wariant z największą pamięcią wyceniono na 3499 juanów (mniej niż 500 dolarów). Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne obudowy. Model 12R w Europie będzie droższy, ale nadal powinny to być atrakcyjne kwoty.

Cena OnePlus Ace 3 jest atrakcyjna

Potrójny aparat i duża bateria

Smartfon OnePlus Ace 3 ma również potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny połączono z 8-megapiselowym czujnikiem, a kamerkę do zdjęć makro z sensorem 2 MP. Przedni aparat do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Kamery nie są mocnym atutem tego telefonu.

Specyfikacja techniczna OnePlus Ace 3 jest mocna

Pod obudową znajduje się rekordowo duża bateria wśród telefonów tej marki. Jest to akumulator o pojemności 5500 mAh, który wspiera szybkie ładowanie poprzez technologię SuperVOOC. Producent zapewnił obsługę ładowarki o mocy 100 W. Specyfikacja techniczna telefonu znajduje się poniżej.

OnePlus Ace 3 – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2780 × 1264 pikseli i jasności do 4500 nitów

procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

207 g

Android 14 z nakładką producenta

