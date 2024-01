Samsung Galaxy A55 5G na renderach. Do wyboru trzy kolory obudowy

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2024 r. Tymczasem do sieci przedostały się oficjalne rendery prasowe. Ujawniają nam one trzy kolory obudowy, które przygotował producent. Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A55 5G znana jest już od jakiegoś czasu.

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Wiemy, że jego premiera ma odbyć się w tym kwartale 2024. Najpewniej nastąpi to w marcu. Tymczasem mamy okazję zobaczyć pierwsze oficjalne rendery telefonu pochodzące z materiałów prasowych producenta. Na nich widać trzy różne kolory obudowy, w których będzie dostępne to urządzenie.

Rendery ujawniają trzy kolory obudowy

Nowe rendery modelu Samsung Galaxy A55 5G potwierdzają nam design, który poznaliśmy już kilka miesięcy temu. Widzimy, że większych zmian w wyglądzie w porównaniu do poprzednika nie ma. Z przodu umieszczono ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Natomiast z tyłu znajduje się znajomo wyglądający aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono w wystających pierścieniach.





















Samsung Galaxy A55 5G

Wspomniane kolory obudowy modelu Samsung Galaxy A55 5G to Awesome Iceblue, Awesome Lilac oraz Awesome Navy. Rendery prezentują nam urządzenie z kilku stron. Na uwagę zasługuje nowość w postaci pewnego zgrubienia na jednym z boków. Wszystkie z udostępnionych grafik można obejrzeć w załączonej wyżej galerii.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy A55 5G znana

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon, który nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Specyfikacja techniczna telefonu wyciekła do sieci już jakiś czas temu. Dzięki temu na temat tego urządzenia wiadomo już naprawdę sporo. Co konkretnie?

Smartfon ma 6,5-calowy ekran AMOLED, który jest płaski i ma rozdzielczość Full HD+ oraz zaoferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Spodziewajmy się również dużej jasności maksymalnej. Na więcej szczegółów związanych z parametrami wyświetlacza trzeba będzie jeszcze poczekać.

Sercem telefonu jest nowy procesor Exynos 1480. To autorski SoC Koreańczyków, który ma układ GPU Xclipse dostarczony przez AMD. Czip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca na dane, które zapewne będzie można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Urządzenie ma również potrójny aparat fotograficzny, którego główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Dwa pozostałe są nieznane, ale ultraszerokokątny pewnie połączono z 12-megapikselowym sensorem, a kamerę do zdjęć makro z 5 MP. Przednia powinna pozwolić robić selfie w jakości do 32 megapikseli, a energię dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z One UI 6.1.

