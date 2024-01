Realme 12 Pro Plus blisko. Smartfon pozuje na zdjęciach

Realme 12 Pro Plus to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia udostępnione przez jeden z urzędów. Te ujawniają nam design modelu Realme 12 Pro Plus i jest on inspirowany ostatnim flagowcem chińskiej marki. Zobaczmy sobie, jak wygląda to urządzenie oraz co o nim wiadomo.

Realme 12 Pro Plus to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wygląda na to, że jego premiera jest bardzo blisko. Świadczy o tym proces certyfikacji w chińskim Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych, gdzie dostrzeżono telefon. Ukrywa się on pod nazwą kodową RMX3841. Udostępniono tam zdjęcia, które ujawniają nam design.

Zdjęcia smartfona ukazują inspiracje ostatnim flagowcem

Smartfon Realme 12 Pro Plus na zdjęciach udostępnionych przez chiński urząd MIIT wygląda znajomo. Pierwsze skojarzenia to model GT5 Pro, zgadza się? To ostatni flagowiec marki, który otrzymał procesor Snapdragon 8 Gen 3 i inne konkretne podzespoły. Widzimy, że nowy superśredniak producenta jest nim mocno inspirowany, co nie jest oczywiście zarzutem.

Zdjęcia smartfona Realme 12 Pro Plus

Zdjęcia modelu Realme 12 Pro Plus ujawniają nam tył obudowy bardzo podobny do flagowca GT5 Pro. Można dostrzec podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny, którego trzy obiektywy umieszczono na okrągłej wyspie. Jeden z nich jest peryskopowy. To oznacza, że telefon zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Zasadniczą różnicą jest pasek przechodzący przez środek plecków w płaszczyźnie pionowej.

Pełna specyfikacja Realme 12 Pro Plus nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Realme 12 Pro Plus nie jest na razie znana. Znamy tylko część wyposażenia. Wiemy, że smartfon otrzyma ekran wykonany w technologii OLED-owej z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Będzie to wyświetlacz o rozdzielczości 1.5K, ale wszystkie jego parametry obecnie owiane są tajemnicą.

Za obliczenia w smartfonie ma odpowiadać 4-nm procesor Snapdragon 7 Gen 3. Czip składa się z ośmiu rdzeni CPU Kryo, które pracują z częstotliwością do 2,63 GHz. Natomiast GPU to autorski układ Qualcomma w postaci Adreno. Spodziewajmy się także do 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5-3200 oraz maksymalnie 512 GB miejsca na dane.

Realme 12 Pro Plus ma dostać czip Snapdragon 7 Gen 3

Realme 12 Pro Plus ma potrójny aparat fotograficzny, którego teleobiektyw ma współpracować z 64-megapikselowym sensorem OmniVision OV64B. Ma on zapewnić 3-krotny zoom optyczny. Następnie mamy baterię o pojemności około 5000 mAh. Spodziewajmy się, że będzie ją można ładować z użyciem szybkiej ładowarki o mocy co najmniej 100 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z nową nakładką systemową producenta.

Debiut serii w Chinach odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2024 r. W Europie pewnie poczekamy na nowe smartfony producenta nieco dłużej. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę oraz więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne