Vivo V30 Lite 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Vivo V30 Lite 5G to nowy średniak znanej marki. Za nami premiera smartfona, którego cena nie jest jednak zbyt niska. Wynika to jednak z rynku dystrybucji, bo pewnie normalnie byłoby taniej. Jak prezentuje się specyfikacja Vivo V30 Lite 5G oraz możliwości tego telefonu? Zobaczmy, co sprzęt ma do zaoferowania.

Vivo V30 Lite 5G to smartfon, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Cena nie jest niska, a specyfikacja techniczna typowa dla półki średniej. Rzućmy sobie na ten telefon okiem.

Ekran AMOLED i Snapdragon 695

Vivo V30 Lite 5G ma ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się z częstotliwością 120 Hz, a jasność maksymalna wynosi 800 nitów. Warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu z paletą DCI-P3.

Za obliczenia w smartfonie odpowiada procesor Snapdragon 695. SoC ma kilka lat, ale producenci nadal chętnie po niego sięgają. Czip składa się z ośmiu rdzeni CPU Kryo, które pracują z zegarem do 2,2 GHz, a GPU to Adreno 619L. Układ jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, a na dane przeznaczono 256 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Vivo V30 Lite 5G przesadzona

Cena Vivo V30 Lite 5G nie jest niska, co wynika z rynku dystrybucji. W Meksyku, bo tam odbyła się premiera telefonu, jest to kwota na poziomie aż 8999 peso, czyli blisko 2100 zł. To dużo jak za urządzenie o takiej specyfikacji technicznej. Możemy się spodziewać, że w innych krajach kwota ta będzie niższa.

Potrójny aparat 64 MP i bateria 4800 mAh

Aparat fotograficzny modeli Vivo V30 Lite 5G składa się z trzech obiektywów. Głównie ze światłem f/1.79 współpracuje z 64-megapikelowym sensorem. Następnie mamy ultraszerokokątny z 8-megapikselowym czujnikiem i kamerkę 2 MP do zdjęć portretowych. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 50 megapikseli.

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 4800 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 44 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Vivo V30 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 800 nitów

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 z GPU Adreno 619L

12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

190 g

Android 13 z FuntouchOS

źródło: opracowanie własne