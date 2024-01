Samsung Galaxy S24 Ultra z wideo 4K w 120 fps. Przedsprzedaż bez tajemnic

Samsung Galaxy S24 Ulta to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekły szczegóły obejmujące przedsprzedaż. Flagowiec ma też nagrywać wideo 4K w 120 fps. Samsung Galaxy S24 Ultra zapowiada się bardzo konkretnie i z pewnością będzie to jeden z najciekawszych telefonów pierwszej połowy 2024 r.