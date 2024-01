OnePlus Ace 3 Pro będzie mocny. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

OnePlus Ace 3 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się później w 2024 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Ta zwiastuje, że smartfon OnePlus Ace 3 Pro będzie naprawdę mocny. Pod obudową ma znaleźć się najnowszy procesor Qualcomma oraz nawet aż 24 GB pamięci RAM.

OnePlus Ace 3 Pro to smartfon, który zadebiutuje dopiero za jakiś czas. W tym miesiącu zobaczymy nowy model z tej serii. Będzie to jednak inne urządzenie i na droższego flagowca poczekamy dłużej. Jego debiut nastąpi później w 2024 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu.

Specyfikacja smartfona OnePlus Ace 3 Pro obejmie m.in. czip Snapdragon 8 Gen 3

Informacje ujawnił leaker Digital Chat Station. Pod obudową modelu OnePlus Ace 3 Pro znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip ma być wspomagany przez nawet 24 GB pamięci RAM. Będą to szybkie kości typu LPDDR5x. Więcej szczegółów nie podano.

Pełna specyfikacja OnePlus Ace 3 Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu OnePlus Ace 3 Pro nie jest znana. Ta częściowa zwiastuje jednak, że urządzenie będzie naprawdę mocne. Spodziewajmy się również innych podzespołów z wyższej półki. Na kolejne szczegóły trzeba będzie jednak poczekać. Zapewne więcej informacji poznamy bliżej planowanego debiutu.

