POCO X6 Pro 5G i POCO M6 Pro bez tajemnic. Wyciekają rendery smartfonów

POCO X6 Pro 5G, X6 5G oraz POCO M6 Pro to trzy nowe smartfony submarki Xiaomi. Do sieci wyciekły rendery prasowe modeli, które ujawniają nam design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonów. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o nadchodzących nowościach producenta.

POCO X6 Pro 5G, X6 5G oraz POCO M6 Pro to trzy nowe smartfony, które w przeciekach pojawiają się od jakiegoś czasu. Znamy design nowych telefonów, które ujawniły nam rendery prasowe. Premiera ma odbyć się w tym kwartale 2024 r. Tymczasem zobaczmy sobie, co już wiadomo o nowych modelach submarki powołanej do życia przez Xiaomi.

Smartfon POCO X6 Pro 5G to przebrandowany model Redmi

POCO X6 Pro 5G nie jest zupełnie nowym telefonem. W rzeczywistości jest to przebrandowane urządzenie submarki Redmi, która również należy do Xiaomi. To model K70E, który globalnie będzie dostępny w trzech kolorach obudowy. Są to czarny, szary oraz żółty, który widać na renderach udostępnionych przez serwis źródłowy.

Smartfon POCO X6 Pro 5G

Z informacji krążących po sieci wynika, że POCO X6 Pro 5G ma być dostępny na rynkach globalnych w konfiguracjach z maksymalnie 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz do 512 GB miejsca na dane. Za obliczenia w telefonie odpowiada mocny procesor Mediatek Dimensity 8300 Ultra, który został wykonany w 4-nm litografii.

Poza tym POCO X6 Pro 5G otrzyma 6,67-calowy ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma rozdzielczość 1220 × 2712 pikseli, wspiera odświeżanie obrazu w 120 Hz oraz oferuje jasność maksymalną do 1800 nitów. Ponadto Xiaomi umieściło tu potrójny aparat fotograficzny z 64-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka umożliwi robienie zdjęć w jakości do 16 megapikseli. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności 5500 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy do 90 W.

Smartfon POCO X6 5G

Natomiast POCO X6 bez dopisku Pro w nazwie jest przebrandowanym modelem Redmi Note 13 Pro 5. W tym telefonie Xiaomi umieściło podobny ekran oraz inny procesor. Zdecydowano się na czip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Wymieniono też aparat fotograficzny na taki, który ma główny sensor 64 MP. Bateria ma pojemność 5100 mAh i wspiera ładowanie o mocy 67 W.

Xiaomi POCO M6 Pro najprostszym z nowych telefonów

Na koniec został nam smartfon POCO M6 Pro, który będzie najprostszym z nowych modeli. Może to być przebrandowany telefon Redmi Note 13 Pro 4G. Urządzenie ma być dostępne na rynkach globalnych w konfiguracji z 12 GB pamięci RAM i do 512 GB miejsca na dane. Aparat fotograficzny również ma dysponować głównym sensorem 64 MP. Pełna specyfikacja techniczna nie jest niestety znana. Są to szczegóły, które powinniśmy poznać bliżej planowanej premiery. Debiut musi być nieodległy, o czym świadczą oficjalne rendery prasowe pochodzące z materiałów producenta i krążące po sieci.

Smartfon POCO M6 Pro

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło