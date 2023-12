Redmi K70 Ultra to flagowiec, który na międzynarodowych rynkach pojawi się pod nazwą Xiaomi 14T Pro. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Wiemy, że Redmi K70 Ultra ma dostać procesor MediaTek Dimensity 9300 oraz ekran OLED 2K. Wiemy, że Xiaomi 14T Pro ma być królem opłacalności.

Redmi K70 Ultra oraz Xiaomi 14T Pro to jeden i ten sam smartfon. Po prostu mają zadebiutować pod różnymi nazwami i markami w zależności od rynku dystrybucji, co firma robiła w przeszłości nie raz. Co zaoferuje ten telefon? Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna flagowca, która ujawnia nam pewne plany producenta związane z tym urządzeniem.

Częściowa specyfikacja techniczna Redmi K70 Ultra

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Redmi K70 Ultra nie jest na razie znana. Jest zbyt wcześnie na tego typu szczegóły, ale pewne informacje na ten temat ujawnił sprawdzony w przeszłości chiński leaker Digital Chat Station. Przecieki wskazują na mocne urządzenie i przy okazji ujawniono coś jeszcze.

Redmi K70 Ultra to smartfon, który otrzyma ekran wykonany w technologii OLED-owej o rozdzielczości 1.5K lub 2K. Poza tym spodziewajmy się zmiennego odświeżania obrazu. Na pewno nie zabraknie także wsparcia dla formatów Dolby Vision i HDR10+. Będzie to panel typu 8T.

Specyfikacja Redmi K70 Ultra i Xiaomi 14T Pro dostaną czip MediaTek Dimensity 9300

Następnie mamy procesor. Xiaomi zdecydowało się na procesor MediaTeka w postaci układu Dimensity 9300. Umieszczono tu cztery rdzenie CPU Cortex-X4 taktowane zegarem 3,25 GHz. Natomiast za mniej wymagające obliczenia odpowiada tu Cortex-A720 pracujące z częstotliwością na poziomie 2,0 GHz. W przypadku GPU mamy tu do czynienia z ARM Immortalis-G720 MC12.

Czip ma również wbudowany kontroler pamięci LPDDR5T oraz wspiera Bluetooth 5.4 i jest gotowy na Wi-Fi 7 (standard 802.11be). Za obliczenia związane z generatywnym AI odpowiada tu czip MediaTek APU 790.

Smartfon do Europy trafi pod nazwą Xiaomi 14T Pro

Redmi K70 Ultra to flagowiec, który w 2024 r. zadebiutuje w Chinach. Jednak do Europy trafi pod inną nazwą. Jest nią Xiaomi 14T Pro. Źródło informacji twierdzi, że urządzenie ma pretendować do miana lidera wśród opłacalności na tym skupia się producent. Marka chce więc zdecydować się na jak najlepsze wyposażenie, ale przy zachowaniu możliwie atrakcyjnej ceny.

Cena Xiaomi 14T Pro oraz Redmi K70 Ultra nie jest na razie znana. Możemy jednak się spodziewać, że będzie atrakcyjna. Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. W tym również związane z pełną specyfikacją techniczną, która również nie jest jeszcze znana. Informacje na ten temat powinny pojawić się bliżej planowanego debiutu.

