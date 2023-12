Oppo Find X7 Ultra z datą premiery. Na początku 2024 r. dwa smartfony

Oppo Find X7 Ultra to flagowiec, którego debiut odbędzie się na początku 2024 r. Została podana data premiery i tego dnia zobaczymy nie jeden, a dwa nowe smartfony. Telefony zapowiadają się ciekawie i dotyczy to również modelu Oppo Find X7 bez dopisku Ultra w nazwie. Zobaczmy, co wiemy o tych smartfonach.

Oppo Find X7 Ultra to flagowiec, który w plotkach pojawia się od jakiegoś czasu. W drodze są dwa nowe smartfony, które mamy zobaczyć na początku 2024 r. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Wiele wskazuje na to, że dotyczy to również globalnych wersji nowych telefonów, czyli takich, które trafią do sprzedaży w Europie.

Smartfony z datą premiery

Datą premiery nowych flagowców marki jest 8 stycznia. Termin został podany na łamach chińskich mediów społecznościowych firmy, ale wygląda na to, że międzynarodowy debiut Oppo Find X7 Ultra i jego tańszego brata również jest za rogiem. Świadczą o tym udostępnione materiały prasowe, gdzie umieszczono informację o „globalnej premierze flagowców”.

Datą premiery serii Oppo Find X7 jest 8 stycznia

Tego dnia mamy zobaczyć dwa nowe smartfony. Flagowym modelem jest Oppo Find X7 Ultra, ale seria obejmuje także drugi tańszy model. Jeśli wypatrujecie wariantu Pro, to takiej edycji telefonu w planach producenta najwidoczniej nie ma. Oba urządzenia powinny zadebiutować w tym samym czasie, ale trzeciego nie będzie.

Oppo Find X7 Ultra otrzyma konkretny aparat

Flagowiec Oppo Find X7 Ultra otrzyma aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na zaokrąglonej wyspie. Grafiki udostępnione przez producenta ujawniają cztery obiektywy, z których dwa są peryskopowe. To oznacza, że kamera powinna zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu, ale szczegółów na ten temat na razie nie podano. Można też dostrzec logo H, czyli firmy Hasselblad, z którą współpracę nawiązano kilka lat temu.

Smartfon Oppo Find X7 Ultra

Producent ujawnił design telefonu. Widzimy, że Oppo Find X7 Ultra ma zakrzywiony ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Plecki wykończone są szkłem oraz wegańską skórą, co wygląda naprawdę ciekawie. Widzimy, że do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Na jednym z boków ramki można również dostrzec slider. Za obliczenia w tym modelu ma odpowiadać procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni układ firmy dla flagowców z Androidem.

Drugi z telefonów też jest ciekawy

Firma zaprezentuje 8 stycznia 2024 r. dwa smartfony. Drugim z nich jest Oppo Find X7 bez dopisku Ultra w nazwie. W tym modelu również umieszczono zakrzywiony wyświetlacz. Aparat fotograficzny jest podobnie zaprojektowany, ale ma trzy obiektywy i tylko jeden z nich jest peryskopowy. W tym przypadku klienci otrzymają cztery warianty kolorystyczne obudowy do wyboru. Dwa z wykończeniem z wegańskiej skóry, a dwa pozostałe ze szklanymi pleckami w fioletowym lub czarnym kolorze.

Tańszy model z serii Oppo Find X7

źródło