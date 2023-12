OnePlus 12R i Ace 3 z datą premiery. Specyfikacja smartfona już znana

OnePlus 12R to smartfon, którego debiut jest blisko. Najpierw jednak zobaczymy jego brata bliźniaka w postaci modelu OnePlus Ace 3. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery telefonów. Oba zostaną pokazane w styczniu. Specyfikacja techniczna smartfonów OnePlus 12R i Ace 3 jest już znana.

OnePlus 12R i OnePlus Ace 3 to dwa smartfony, które w rzeczywistości są jednym modelem. Po prostu na różnych rynkach pojawią się pod innymi nazwami, do czego producent już na przyzwyczaił. Została podana data premiery. Oba debiuty zaplanowano na przyszły miesiąc. Jak ma prezentować się specyfikacja techniczna tych urządzeń? Na ich temat wiemy już całkiem sporo.

Data premiery OnePlus 12R i Ace 3 bez tajemnic

Datą premiery OnePlus 12R jest 23 stycznia i termin ten pojawiał się w przeciekach już wcześniej. Teraz producent go potwierdził i rzeczywiście plotki na ten temat okazały się być trafione. Najpierw jednak zostanie zaprezentowany model Ace 3, który zostanie pokazany w Chinach. To nastąpi szybciej, bo już 4 stycznia.

Datą premiery OnePlus Ace 3 jest 4 stycznia

OnePlus Ace 3 otrzyma trzy kolory obudowy. Są to czarny, niebieski oraz złoty. Najciekawiej prezentuje się ostatni z wymienionych. I tutaj nie mamy dobrych wieści, bo ten wariant kolorystyczny nie opuści Chin. Model 12R ma być dostępny tylko w dwóch pierwszych z wymienionych, co potwierdza poniższy teaser. Szkoda, ale trzeba się z tym po prostu pogodzić.

Smartfon OnePlus 12R zadebiutuje kilka tygodni później

Design telefonu jest ciekawy i nawiązuje do serii. Widzimy, że z tyłu obudowy znajduje się aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na zaokrąglonej wyspie będącej bardzo charakterystyczną dla producenta. Wygląda to naprawdę ciekawie.

Seria OnePlus powstawała dziesięć lat temu, aby sprostać ogólnobranżowemu wyzwaniu polegającemu na zrównoważeniu wysokiej wydajności, wysokiego zużycia energii, efektywnego rozpraszania ciepła i trwałości. Obydwa urządzenia, OnePlus 12 i 12R, mają swoje własne, unikalne atrybuty, dzięki którym użytkownicy mogą wybrać, co jest dla nich ważne w następnym smartfonie. — OnePlus

Specyfikacja OnePlus 12R i Ace 3 znana

Specyfikacja techniczna modeli OnePlus 12R i Ace 3 przedostała się do sieci już wcześniej. Telefony otrzymają 6,78-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1.5K i zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 2, który będzie wspomagany przez pamięć RAM w postaci kości LPDDR5x. Na dane spodziewajmy się szybkich modułów UFS 4.0.

Ponadto znajdzie się tu potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Uzupełnią go obiektyw ulraszerokokątny z 8-megapikselowym czujnikiem i kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności 5500 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 100 W.

