Samsung Galaxy S24 Ultra. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Premiera odbędzie się już 17 stycznia. Cena i specyfikacja techniczna flagowca są już znane. Co wiemy o tym sprzęcie na kilka tygodni przed oficjalną prezentacją? Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać.

6,8-calowy ekran AMOLED i Snapdragon 8 Gen 3

Samsung GalaxyS 24 Ultra ma 6,8-calowy ekran Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+. Jest to niemal płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz i jasność do 2600 nitów. Oczywiście nie zabraknie możliwości pracy z użyciem piórka S Pen, który znajdzie się w zestawie. Całość będzie pokryta szkłem ochronnym Corninga.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy S24 Ultra jest znana

Pod obudową telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Prawdopodobnie ma tak być na wszystkich rynkach i wersji z Exynosem nie będzie. Czip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena modelu Samsung Galaxy S24 Ultra bez zmian

Cena smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra nie ma rzekomo ulec zmianom względem obecnej wersji telefonu. Jeśli tak będzie, to w Polsce zapłacimy od 6799 zł, bo tak było na początku tego roku. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy, które widać na załączonych renderach. Ponadto poprzez oficjalny sklep producenta będzie można zakupić kilka dodatkowych opcji.













Samsung Galaxy S24 Ultra

Przedsprzedaż nowych smartfonów Koreańczyków ma rozpocząć się niedługo po styczniowej konferencji Unpacked. Wtedy pewnie będzie można sporo zaoszczędzić. Rynkowy debiut odbędzie się jeszcze przed końcem przyszłego miesiąca. Na szczegóły związane z zawartością zestawów przedpremierowych trzeba jeszcze poczekać.

Aparat ze 100-krotnym zoomem i tytanowa ramka

Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma konkretny aparat fotograficzny z 200-megapikselowym sensorem. Obiektyw ultraszerokokątny zostanie połączony z 12-megapikselowym czujnikiem. Będą też dwa teleobiektywy z sensorami 10 i 50 MP. Mają one obsługiwać maksymalnie 10-krotny zoom optyczny i 100-krotny cyfrowy o nazwie SpaceZoom. Przednia kamerka umożliwi robienie selfie w jakości do 12 megapikseli.

Bateria w modelu Samsung Galaxy S24 Ultra pozostanie bez zmian. Jest to akumulator o pojemności 5000 mAh, którego naładowanie do 65 proc. ma trwać 30 minut. Nowością będzie tytanowa ramka. Obudowa ma spełniać założenia normy ochronnej IP68, a to oznacza odporność na zachlapania i pył. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z One UI 6.1. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy S24 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran Dynamic AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+ i jasności do 2600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 12 + 50 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 14 z One UI 6.1

źródło: opracowanie własne