Nothing Phone 2a to smartfon, którego premiera odbędzie się za dwa miesiące. Nastąpi to w trakcie MWC 2024. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Ponadto w sieci pojawiły się tapety z modelu Nothing Phone 2a, które znajdą się w oprogramowaniu urządzenia.

Nothing Phone 2a to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Cena telefonu ma być atrakcyjna, a specyfikacja techniczna konkurencyjna i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie. Co już wiemy o tym urządzeniu, którego debiut odbędzie się w trakcie barcelońskich targów MWC 2024?

Premiera w trakcie MWC 2024. Są tapety

Premiera modelu Nothiong Phone 2a odbędzie się za kilka tygodni. Nastąpi to 27 lutego w trakcie barcelońskich targów MWC 2024, co producent już potwierdził. Tego dnia producent zorganizuje w stolicy Katalonii specjalną konferencję, gdzie ujawni wszystkie szczegóły.

Premiera Nothing Phone 2a odbędzie się na MWC 2024

Do sieci przedostały się oficjalne tapety z oprogramowania telefonu. Widać je na poniższych zrzutach ekranowych. Ich nazwa to ‘Ruxe’, ‘Nexul’, ‘Azunim White’, ‘Orbique’, ‘Rubrane Black’, ‘Ambra’ oraz ‘Virmar’. Wiemy, że smartfon ma pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką Nothing OS 2.5, czyli autorskim software producenta.

Tapety z Nothing Phone 2a

6,7-calowy ekran OLED i procesor MediaTeka

Nothing Phone 2a otrzyma 6,7-calowy ekran OLED dostarczony przez BOE i Visionox. Jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Zaoferuje on rozdzielczość 1084 × 2412 pikseli oraz odświeżanie obrazu w 120 Hz. Wszystkie parametry ekranu nie są na razie znane.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 2a obejmuje procesor MediaTeka

Za obliczenia w telefonie ma odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 7200. Składa się on z dwóch rdzeni CPU Cortex-A715 taktowanych zegarem do 2,8 GHz oraz sześciu Cortex-A510. W przypadku zadań graficznych wykorzystano tu GPU Arm Mali-G610 MC4. Spodziewajmy się także 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB miejsca na dane.

Nothing Phone 2a

Cena Nothing Phone 2a atrakcyjna i dwa kolory

Cena Nothing Phone 2a nie będzie wygórowana. Przecieki mówią o kwocie na poziomie 400 dolarów. Widzimy więc, że producent ponownie zamierza atakować konkurencję w niższym przedziale cenowym niż ostatnio. Dokładne kwoty na wszystkich rynkach zostaną pewnie ujawnione w trakcie MWC 2024 w Barcelonie.

Prototyp smartfona Nothing Phone 2a

Do wyboru mają być dwa warianty kolorystyczne obudowy. Będą to czarny oraz biały. Przecieki mówią o tym, że jedna z tych wersji może pojawić się w sprzedaży nieco później względem pozostałej. Dokładne plany producenta w tym zakresie nie są jednak znane i na wyjaśnienie przyjdzie nam poczekać.

Specyfikacja obejmuje podwójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny smartfona Nothing Phone 2a został przeprojektowany i nadal ma dwa obiektywy. Pierwszy ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem Samsung S5KNG9. Natomiast drugi zostanie połączony z 50-megapikselowym czujnikiem S5KJN1. Przednia kamerka dostanie 32-megapikselowy sensor Sony IMX615. Ten sam znajduje się w modelu OnePlus 10.

