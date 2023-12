Huawei Nova 12 Ultra oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Huawei Nova 12 Ultra to jeden z trzech modeli z nowej serii, których premiera odbyła się w Chinach. Cena nie jest wygórowana, ale nie jest też niska. Specyfikacja techniczna telefonu jest za to całkiem konkretna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran OLED LTPO

Huawei Nova 12 Ultra ma ekran OLED wykonany w technologii LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jest to płaski panel o przekątnej 6,76 cala ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci pigułki, które znamy z iPhone’ów. Umieszczono tam podwójną kamerę z sensorami 60 i 8 MP. Ta druga obsługuje dwukrotny zoom i służy do zdjęć portretowych.

Smartfon Huawei Nova 12 Ultra

Ekran modelu Huawei Nova 12 Ultra ma rozdzielczość na poziomie 2776 × 1224 pikseli i oferuje próbkowanie dotyku z częstotliwością 300 Hz. Ściemnianie PWM odbywa się na poziomie 2160 Hz. Jest też wsparcie dla szerokiej gamy barw P3, a całość pokryto szkłem ochronnym Kunlun.

Cena Huawei Nova 12 Ultra niemała

Cena Huawei Nova 12 Ultra nie jest niska. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje 4699 juanów (ok. 2585 zł). Model mający 1 TB miejsca wyceniono na 5499 juanów (ok. 3025 zł). Tanio nie jest, bo w Chinach tyle kosztuje niejeden flagowiec. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Producent nie wspomina o procesorze, ale to pewnie Kirin 9000S. Rynkowy debiut w Państwie Środka zaplanowano na 12 stycznia 2024 r.

Huawei Nova 12 Ultra ma trzy kolory obudowy

Aparat fotograficzny ze zmienną przysłoną

Aparat fotograficzny smartfona Huawei Nova 12 Ultra wyróżnia się zmiennym światłem przysłony w zakresie f/1.4~4.0. Współpracuje on z 50-megapikselowym sensorem. Obiektyw ultraszerokokątny FOV 112˚ został połączony z 8-megapikselowym czujnikiem. Kamera jest w stanie nagrywać wideo w jakości 4K i to samo dotyczy przedniej do zdjęć selfie.

Specyfikacja Huawei Nova 12 Ultra jest mocna

Telefon ma także baterię o pojemności 4600 mAh, która wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperCharge. Wykorzystano tu ładowarkę o mocy 100 W. Smartfon ma także czytnik linii papilarnych oraz stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą oprogramowania HarmonyOS 4.0. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Huawei Nova 12 Ultra – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2776 × 1224 pikseli

procesor Kirin 9000S

rozmiar pamięci RAM — brak informacji

512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 60 + 8 MP

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

czytnik linii papilarnych

198 g

HarmonyOS 4.0

