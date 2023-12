Redmi Note 14 Pro w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Redmi Note 14 Pro to nowy średniak Xiaomi. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon otrzyma zakrzywiony ekran oraz procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Pełne wyposażenie modelu Redmi Note 14 Pro na razie jest tajemnicą. Premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2024 r.

Redmi Note 14 Pro to nadchodzący smartfon Xiaomi. Premiera powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Tymczasem do sieci na długo przed debiutem przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Na razie są to dosyć szczątkowe informacje, ale już to zwiastuje, że jest na co czekać. Czego powinniśmy się spodziewać?

Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Sercem smartfona Redmi Note 14 Pro nie będzie czip MediaTeka. Tym razem Xiaomi stawia na rozwiązanie Qualcomma. Pod obudową telefonu ma znaleźć się procesor Snapdragon 7 Gen 3, czyli układ dla tak zwanych średniaków z wyższej półki, który trafi też do Realme 12. Co oferuje ten SoC?

Snapdragon 7 Gen 3 to układ mający osiem rdzeni CPU, które pracują z częstotliwością do 2,63 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno kolejnej generacji. SoC jest wykonany w 4-nm litografii, ma kontroler pamięci RAM typu LPDDR5-3200 oraz obsługuje Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Układ współpracuje z modemem 5G Snapdragon X63, który wspiera standardy mmWave i Sub 6GHz oraz oferuje prędkość pobierania danych do 5 Gbps. Rozmiar pamięci RAM i na dane nie jest na razie znany. Informacje te powinny zostać ujawnione jeszcze przed premierą. Być może zrobi to nawet samo Xiaomi, w trakcie udostępniania nowych materiałów promocyjnych przed debiutem.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro ma zakrzywiony ekran

Wiemy również, że Xiaomi planuje umieścić w Redmi Note 14 Pro zakrzywiony wyświetlacz. Jego parametry nie są jednak znane. Pewnie będzie to wyświetlacz o przekątnej około 6,7 cala, rozdzielczości 1.5K oraz zmiennym odświeżaniem obrazu. Na razie są to jednak tylko przypuszczenia.

Xiaomi powinno zaprezentować smartfony Redmi Note 14 Pro po około pół roku od debiutu serii 13. Tak więc zapowiedź telefonów powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2024 r. Być może w okolicy lutego, ale producent oczywiście na razie tego nie potwierdza, co warto mieć na uwadze. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana. Możemy jednak się spodziewać, że co najmniej jeden z modeli otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP, który to znalazł się w modelach obecnej generacji.

Ponadto smartfony z serii Redmi Note 14 będą pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Android 14 z nakładką HyperOS, która to będzie udostępniana także na starsze telefony pochodzące z międzynarodowej dystrybucji.

