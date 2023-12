Motorola Moto G34 oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Motorola Moto G34 to smartfon, który do niedawna pojawiał się w przeciekach. Za nami oficjalna premiera, która odbyła się w Chinach. Cena telefonu na tym rynku jest bardzo atrakcyjna. Co ma do zaoferowania to urządzenie? Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowego modelu marki.

6,5-calowy ekran LCD i Snapdragon 695

Motorola Moto G34 ma płaski ekran IPS LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że jest to wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala oraz rozdzielczości HD+. Na stronie producenta można znaleźć informacje także o odświeżaniu obrazu w zakresie do 120 Hz. Nie zabrakło również wsparcia dla ściemnienia PWM.

Motorola Moto G34 ma 6,5-calowy ekran LCD HD+

Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 695. Jest to już kilkuletni SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem, który to jednak cały czas trafia do kolejnych smartfonów. Czip składa się z ośmiu rdzeni CPU 660 oraz układu graficznego Adreno 619. Ponadto współpracuje z modemem 5G Snapdragon X51. Urządzenie ma 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Specyfikacja techniczna smartfona Motorola Moto G34 nie jest zła

Cena modelu Motorola Moto G34 bardzo atrakcyjna

Cena smartfona Motorola Moto G34 jest bardzo niska. W Chinach telefon został wyceniony na zaledwie 999 juanów, czyli 550 zł. To niewiele. Do wyboru jest tylko jedna konfiguracja sprzętowa. W przypadku kolorów obudowy opcje są dwie. Sprzedaż w Państwie Środka ruszy 28 grudnia. W Europie oraz Polsce tego urządzenia powinniśmy spodziewać się w pierwszym kwartale 2024 r.

Cena modelu Motorola Moto G34 jest atrakcyjna

Podwójny aparat 50 MP i bateria 5000 mAh

Smartfon Motorola Moto G34 ma podstawowy aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Dodatkowy to kamerka do zdjęć makro z 2-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat umożliwi robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Smartfon Motorola Moto G34

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Urządzenie ma również czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB i waży 179 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Motorola Moto G34 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości HD+

procesor Snapdragin 695

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

179 g

Android 13

źródło