Android 14 z One UI 6 dla modeli Samsung. Kiedy aktualizacja dla innych?

Android 14 z One UI 6 został już udostępniony na sporo smartfonów marki Samsung. Lista modeli oczekujących na uaktualnienie jest dłuższa. Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy aktualizacja traf na wasz telefon, to mamy odpowiedź. Samsung wkrótce udostępni Androida 14 z nakładką One UI 6 na kolejne urządzenia.

Android 14 z One UI 6 to duża aktualizacja oprogramowania na smartfony marki Samsung, która najpierw trafiła na modele z serii Galaxy S23. Do tej pory otrzymało ją wiele telefonów. Kiedy pojawi się na kolejnych? To ujawnia nam harmonogram wdrażania nowego firmware, który obejmuje plany firmy sięgające pierwszego kwartału 2024 r. Zobaczmy sobie, jakie sprzęty znajdują się w tej rozpisce.

Te smartfony marki Samsung z aktualizacją do One UI 6

Samsung udostępnił aktualizację do systemu Android 14 z nakładką One UI 6 już na naprawdę sporo urządzeń. Ich wykaz widoczny jest niżej.

Seria Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE z Exynosem

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy A i M

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A24

Galaxy A14

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A52s

Galaxy A52

Galaxy M54

Galaxy M53

Kiedy Android 14 na inne urządzenia

Plany Koreańczyków związane z aktualizacją do systemu Android 14 z One UI 6 wybiegają w pierwszy kwartał 2024 r. Harmonogram firmy Samsung prezentuje się tutaj następująco:

Grudzień 2023 roku

Galaxy A72

Galaxy A52 5G

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F14

Galaxy A33

Galaxy M33

Galaxy A14 LTE

Styczeń 2024 roku

Galaxy A23 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Luty 2024 roku

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy A13 LTE

Galaxy A13 5G

Galaxy A04s

Galaxy M23 5G

Galaxy M13

Lista oczekujących smartfonów jest więc całkiem długa. Pamiętajmy, że aktualizacja dla konkretnych modeli będzie pojawiać się w nieco innym czasie w zależności od rynku dystrybucji. Tymczasem w drodze jest kolejne ważne uaktualnienie. Mowa o One UI 6.1, które ma wnieść sporo nowości opartych na sztucznej inteligencji.

Uaktualnienie One UI 6.1 za kilka tygodni

One UI 6.1 to kolejna wersja autorskiego oprogramowania Koreańczyków, które bazuje na Androidzie 14. Jego debiut odbędzie się w styczniu. Wraz z serią Galaxy S24. Jednak chwilę później aktualizacja powinna zacząć trafiać także na starsze telefony marki. Nastąpi to zapewne jeszcze w lutym. Wtedy poprzednie telefony otrzymają wybrane nowości, których to nie będzie mało.

źródło: opracowanie własne