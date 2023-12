Redmi A3 w drodze. Xiaomi szykuje smartfonowy hit w niskiej cenie

Redmi A3 to tani telefon Xiaomi, którego premiera odbędzie się w 2024 r. To budżetowe urządzenie, ale bardzo niska cena powinna sprawić, iż będzie to smartfonowy hit w ofercie producenta. Specyfikacja techniczna powinna być podstawowa. Ponadto Xiaomi na wybranych rynkach wprowadzi Redmi A3 pod marką POCO.

Xiaomi szykuje kolejny smartfonowy hit. Tym telefonem jest Redmi A3, którego premiera ma odbyć się w 2024 r. Powinno to nastąpić w pierwszym lub drugim kwartale. Sugeruje to proces certyfikacji sprzętu, który już się odbywa. Urządzenie zostało dostrzeżono na stronie indyjskiego urzędu BIS. Czego się tam dowiadujemy?

Xiaomi Redmi A3 to także tajemniczy model marki POCO

Smartfon Redmi A3 został dostrzeżony na stronie urzędu BIS pod nazwą kodową 23129RN51H. Wcześniej urządzenie pod podobnymi kryptonimami było certyfikowane przez IMDA, NBTC oraz EEC. Co jednak ciekawe, na wybranych rynkach ten sprzęt może trafić pod marką POCO, którą również swego czasu do życia powołało Xiaomi. Potwierdza to poniższy zrzut ekranowy.

Na wybranych rynkach Redmi A3 pojawi się pod marką POCO

Co to za tajemniczy smartfon marki POCO? Tego na razie nie wiadomo, bo na stronie BIS pojawia się tylko nazwa Redmi A3 i konkretny model nie jest znany. Xiaomi jednak słynie z tego, że w zależności od rynków wprowadza te same urządzenia do oferty pod obiema markami. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni od dawna i nie jest to żadnym zaskoczeniem.

Niska cena i mamy smartfonowy hit

Cena Redmi A3 z pewnością będzie niska. Poprzednik jest oferowany w Polsce od 299 do 449 zł. Natomiast nowy model ma kosztować w Indiach około 6,5 tys. rupii. To daje nam równowartość 307 zł. Wygląda więc na to, że Xiaomi ponownie szykuje smartfonowy hit. Urządzenie będzie tanie, ale jego specyfikacja techniczna będzie bardzo podstawowa, co warto mieć na uwadze.

Redmi A3 będzie tanim smartfonem Xiaomi

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi A3 nie jest na razie znana. Możemy jednak spodziewać się ekranu LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Będzie to wyświetlacz o przekątnej około 6,5 cala oraz rozdzielczości HD+. Pod obudową znajdzie się zapewne jeden z procesorów MediaTeka z linii Helio. Czip będzie wspomagany przez 2,3 lub 4 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 32 lub 64 GB miejsca.

Nowy smartfon Xiaomi powinien również otrzymać baterię o pojemności około 5000 mAh i pozostaje wierzyć, że będzie ona wspierać szybsze ładowanie od 10 W, które jest w poprzedniej generacji. Ponadto spodziewajmy się prostego aparatu fotograficznego z dwoma obiektywami czy dosyć podstawowej kamerki do selfie. Całość powinna pracować pod kontrolą systemu Android Go. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

