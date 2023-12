Android Auto 11 to istotne nowości. Google porzuci wsparcie dla tych modeli

Android Auto 11 to najnowsza odsłona popularnej platformy Google, która wprowadza ciekawe nowości. Obejmują one ikonki oprogramowania, które są lepiej dopasowane pod kątem podłączonego telefonu. Niestety przy okazji dowiadujemy się, że firma planuje porzucić wkrótce wsparcie dla starszych urządzeń.

Wśród nowości z Android Auto 11 dopasowane ikonki

Google w Android Auto 11 postanowiło wyjść naprzeciw wizualnym oczekiwaniom użytkowników platformy i wprowadziło zmiany, które oczywiście wydają się być czysto kosmetyczne, ale z pewnością cieszą oko. Dotyczy to tych osób, które korzystają z telefonów z różnymi nakładkami systemowymi. Jak dobrze wiemy, kształt ikon może w nich przyjmować różne postacie.

Wraz z Android Auto 11 kształt ikonek w platformie dopasowuje się do tego, który jest na podłączonym telefonie. Na razie nowość zgodna jest ze smartfonami marki Samsung, która pracują pod kontrolą One UI. Tam kształt ikon jest specyficzny i w nowej aktualizacji pojawia się on również na ekranie samochodu, co widać na poniższym zrzucie ekranowym. Dotyczy to zarówno elementów aplikacji, jak i statusu.

Android Auto 11 wśród nowości ma dopasowane ikonki (fot.: 9to5Google)

Android Auto 11 wśród nowości ma dopasowane ikonki (fot.: 9to5Google)

Wiemy, że taka zmiana zachodzi również w przypadku podłączenia do systemu z Android Auto 11 składanego smartfona Oppo Find N3 Flip. W tym przypadku kształt ikon również dopasowany jest do nakładki ColorOS, pod której kontrolą pracuje ten telefon. Pewnie taka opcja pojawi się z czasem także w przypadku innych nakładek systemowych pozostałych partnerów OEM Google, ale na razie tego nie zauważono.

Google porzuci wsparcie w platformie dla starszych urządzeń

Jeśli korzystacie z Android Auto, ale macie nieco przestarzały telefon, to nie mamy dobrych wieści. W kodzie oprogramowania doszukano się wzmianek, które sugerują porzucenie wsparcia dla starszych sprzętów z zielonym robotem. Których smartfonów to dotyczy?

Pierwsze informacje na ten temat znaleziono już we wcześniejszych wydaniach i te zwiastowały, że Google rzeczywiście pomału się do tego przygotowuje. Wraz z Android Auto 11 poszło to dalej i tam doszukano się szczegółów, które sugerują konkretną wersję systemu dla telefonów.

Z informacji dostępnych w sieci wynika, że Google chce pozbawić obsługi platformy urządzeń, które pracują pod kontrolą starszych wersji niż Android 8.0 Oreo. Tak więc obejmie to telefony z Nougatem i starsze. Tam wkrótce zacznie się wyświetlać komunikat mówiący o konieczności przejścia na nowsze oprogramowanie i trzeba będzie się z tym pogodzić.

