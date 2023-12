POCO M6 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

POCO M6 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi. Cena telefonu jest bardzo atrakcyjna, a specyfikacja techniczna dosyć podstawowa. Jednak w tym przedziale jest całkiem niezła. Model POCO M6 5G ma 6,74-calowy ekran HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 6100+. Telefon ma także podwójny aparat fotograficzny 50 MP.

POCO M6 5G to smartfon, który został zaprezentowany zgodnie z zapowiedziami. Premiera odbyła się w Indiach, gdzie modele tej marki często trafiają tam w pierwszej kolejności. Nie inaczej jest tym razem. Cena jest trakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa.

6,74-calowy ekran HD+ i procesor MediaTeka

POCO M6 5G ma płaski ekran LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,74-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 180 Hz. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Smartfon POCO M6 5G z atrakcyjną ceną

Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 6100+. To SoC mający dwa rdzenie CPU ARM Cortex-A76 taktowane zegarem 2,2 GHz. Natomiast pozostałe sześć to Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena POCO M6 5G atrakcyjna

Cena POCO M6 5G jest bardzo niska. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 9499 rupii, czyli zaledwie 450 zł. Za najdroższy wariant trzeba zapłacić 12499 rupii (ok. 590 zł). Pierwsza sprzedaż w Indiach ruszy 26 grudnia i na start przygotowano kilka ciekawych promocji. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne obudowy o nazwach Orion Blue oraz Galactic Black.

Podwójny aparat i bateria 5000 mAh

POCO M6 5G ma również podwójny aparat fotograficzny, którego główny obiektyw ze światłem f/1.8 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Dodatkowy kamera to czujnik głębi. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli.

Specyfikacja techniczna POCO M6 5G jest całkiem znośna

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie o mocy 18 W, które odbywa się poprzez USB C. Znajdziemy tu też klasyczne złącze słuchawkowe oraz czytnik linii papilarnych, który umieszczono na boku ramki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

POCO M6 5G – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+ i jasności do 600 nitów

procesor MediaTek Dimensity 6100+

do 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

Android 13 z MIUI 14

