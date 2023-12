Honor 90 GT zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Honor 90 GT to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Urządzenie jest całkiem ciekawe, a jego specyfikacja techniczna jest naprawdę mocna. Przy tym cena nie jest wygórowana. Zobaczmy sobie, co nowy model marki ma do zaoferowania.

6,7-calowy ekran i Snapdragon 8 Gen 2

Honor 90 GT ma ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który dysponuje specjalnym algorytmem dla wielodotyku. Jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2664 × 1200 pikseli, który oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Natomiast ściemnianie PWM odbywa się z częstotliwością aż 3840 MHz. Jest też wsparcie dla szerokiej gamy kolorów DCI-P3.

Smartfon Honor 90 GT

Za obliczenia w modelu Honor 90 GT odpowiada procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który to teraz trafia do nieco tańszych smartfonów. Układ wspomagany jest przez nawet 24 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena Honor 90 GT niewygórowana

Cena modelu Honor 90 GT jest całkiem atrakcyjna. Smartfon w bazowej konfiguracji sprzętowej w Chinach został wyceniony na zaledwie 2599 juanów (ok. 1435 zł). Natomiast w najmocniejszej wersji jest to 3699 juanów (ok. 2040 zł). W Europie oczywiście zapłacimy więcej. W Państwie Środka trwa przedsprzedaż, a sklepowy debiut zaplanowano na 26 grudnia. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Bateria z szybkim ładowaniem i aparat 50 MP

Honor 90 GT ma również baterię o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona bardzo szybkie ładowanie w postaci technologii SuperCharge. Producent wykorzystał tu ładowarkę o mocy 100 W. Urządzenie ma też stereofoniczne głośniki i czytnik linii papilarnych. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką Magic UI.

Specyfikacja modelu Honor 90 GT jest całkiem niezła

Smartfon ma też podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna została połączona z 12-megapikselowym czujnikiem i służy też do robienia zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Specyfikacja techniczna telefonu znajduje się niżej.

Smartfon Honor 90 GT – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2664 × 1200 pikseli

procesor Snapdragon 8 Gen 2

12, 16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

stereofoniczne głośniki

USB C

187 g

Android z Magic UI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło