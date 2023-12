Oppo A59 5G blisko. Jest cena i specyfikacja techniczna smartfona

Oppo A59 to nowy średniak marki, którego debiut jest blisko. Urządzenia nie dochowano w tajemnicy do oficjalnej premiery. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Znana jest także cena Oppo A59 i ta jest całkiem atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o nowym smartfonie producenta.

Oppo A59 5G to następca niedrogiego modelu A58. Przed nami premiera telefonu, ale smartfon nie został dochowany w tajemnicy przed przeciekami. Do sieci przedostała się cena oraz częściowa specyfikacja techniczna. W ten sposób o tym urządzeniu wiadomo już naprawdę sporo.

Ekran LCD i MediaTek Dimensity 6020

Oppo A59 5G ma płaski ekran LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,56-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 90 Hz. Spodziewajmy się również 100 proc. pokrycia z paletą DCI-P3 czy jasności maksymalnej na poziomie około 700 nitów.

Smartfon Oppo A59 5G – znana jest cena i specyfikacja

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 6020, który ma dwa rdzenie Cortex-A76 2,2 GHz oraz sześć Cortex-A55 taktowanych zegarem 2,0 GHz. W przypadku obliczeń graficznych producent zdecydował się na GPU Arm Mali-G57 MC2. Układ ma być wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Cena Oppo A59 5G atrakcyjna

Cena Oppo A59 5G nie jest wygórowana. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 14999 rupii (ok. 711 zł). Natomiast w droższej opcji jest to kwota na poziomie 16999 rupii (ok. 807 zł). Telefon jest więc tani. Do wyboru będą co najmniej dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz złoty.

Podwójny aparat i bateria 5000 mAh

Smartfon Oppo A59 5G ma dosyć prosty aparat fotograficzny, który składa się z głównego sensora z matrycą 13 MP. Drugim elementem jest czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 33 W.

Urządzenie ma również ciekawy design i całość waży 187 g. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Oczywiście z autorską nakładką producenta, którą jest ColorOS 13.1. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Oppo A59 5G – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6020

do 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

187 g

Android 13 z ColorOS 13.1

