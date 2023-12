Moto G 5G 2024 na renderach. Jest też częściowa specyfikacja

Motorola Moto G 5G 2024 to smartfon, którego premiera dopiero przed nami. Motorola nie dochowała go w tajemnicy. Do sieci przedostały się rendery i częściowa specyfikacja techniczna. Co już wiemy o modelu Motorola Moto G 5G 2024? Okazuje się, że całkiem sporo. Zobaczmy, co nowy telefon ma do zaoferowania.