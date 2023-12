RedMagic 9 Pro global już jest. Cena i specyfikacja smartfona do gier

RedMagic 9 Pro global to międzynarodowa wersja ostatniego flagowca marki Nubia. Nowy smartfon do gier jest potężny. Ma mocny procesor Snapdragon 8 Gen 3, 6,8-calowy ekran OLED i bardzo dużą baterię. Cena RedMagic 9 Pro w Europie jest już znana. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna smartfona.

RedMagic 9 Pro to smartfon do gier marki Nubia, który niedawno debiutował w Chinach. Teraz przyszedł czas na wariant global, który można będzie zamawiać w Europie. Ma to być możliwe w tym miesiącu. Tymczasem zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

6,8-calowy ekran OLED i duża bateria

Nubia w modelu RedMagic 9 Pro umieściła ekran wykonany w technologii OLED-owej. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 2480 × 1116 pikseli oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej w postaci 1600 nitów i 100 proc. pokryciu z paletą DCI-P3. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Smartfon do gier RedMagic 9 Pro

Smartfon do gier wyróżnia się także bardzo pojemną baterią, która w przypadku telefonów z Androidem z pewnością jest ponad przeciętna. Akumulator ma pojemność aż 6500 mAh i wspiera technologię szybkiego ładowania. Producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 80 W.

Cena RedMagic 9 Pro całkiem atrakcyjna

Cena RedMagic 9 Pro nie jest niska, ale nowy smartfon do gier na tle innych flagowców z tym samym czipem na pewno się wyróżnia. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to 649 euro. Model mający więcej pamięci kosztuje 799 euro. Sprzedaż rozpocznie się 27 grudnia. Rynkowy debiut zaplanowano na 3 stycznia 2024 r.

Procesor Snapdragon 8 Gen 3

Sercem telefonu RedMagic 9 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To potężny czip, który w nowym smartfonie do gier wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Smartfon do gier RedMagic 9 Pro ma mocną specyfikację techniczną

Aparat fotograficzny składa się z dwóch 50-megapikselowych sensorów. Główny obiektyw połączono z czujnikiem Samsung GN5, a obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z Samsung JN1. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z RedMagicOS 9.0. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

RedMagic 9 Pro – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2480 × 1116 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 6500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

229 g

Android 14 z RedMagicOS 9.0

