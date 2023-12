Nokia UNE50GV210I to nowy telewizor z Android TV od Streamview. Jaka cena?

Nokia UNE50GV210I to nowy telewizor z systemem Android TV, który wprowadza do oferty firma Streamview. Jest to następca modelu 5000A. Cena nie jest wygórowana, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Telewizor ma 50-calowy ekran 4K UHD

Telewizor Nokia UNE50GV210I ma 50-calowy ekran i dołącza do wcześniejszych modeli marki Streamview, które wyposażono w panele o przekątnych od 24 do 43 cali. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160 pikseli) i wspiera formaty HDR10 oraz Dolby Vision. Następnie mamy dwa głośniki stereofoniczne o mocy 10 W, które obsługują Dolby Digital Plus oraz DTS.

Nokia UNE50GV210I to nowy telewizor Streamview z Android TV

Za obliczenia w nowym telewizorze Streamview z logo Nokia odpowiada procesor, który składa się z czterech rdzeni CPU ARM Cortex-CA55 i układu graficznego GPU Mali 470 MP3. Czip jest wspomagany przez 1,5 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 8 GB miejsca w postaci kości typu eMMC.

Cena modelu Nokia UNE50GV210I niewygórowana

Nowy telewizor marki Streamview nie jest drogi. Cena modelu Nokia UNE50GV210I została ustalona w Europie na poziomie 390 euro. To daje nam równowartość 1690 zł. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania z Bluetooth wraz z dwoma bateriami oraz dedykowane nóżki. Całość waży 9 kg.

Android TV i ponad 7 tysięcy aplikacji

Telewizor Nokia UNE50GV210I pracuje pod kontrolą platformy Android TV, aczkolwiek nieco zestarzałej, bo bazującej jeszcze na Androidzie 9 sprzed kilku lat. Co nie zmienia faktu, że oferuje dostęp do Sklepu Play oraz znajdujących się tam ponad siedmiu tysięcy aplikacji przystosowanych pod kątem dużych ekranów. Poza tym nie brakuje wsparcia dla popularnych usług streamingowych, w tym Netfliksa, HBO Max, Disney+, YouTube’a i wielu innych.

Na uwagę zasługuje również obecność dwuzakresowego Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 4.2 czy czterech złączy HDMI (w tym jednego z ARC) i dwóch portów USB 2.0, które pozwalają na podłączanie nośników pamięci. Telewizor można zamocować na ścianie, ale wymaga to specjalnego uchwytu, którego nie ma w zestawie. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Specyfikacja techniczna telewizora Streamview

50-calowy ekran 4K UHD z obsługą HDR10 i Dolby Vision

4-rdzeniowy procesor ARM Cortex-CA55 z GPU Mali 470 MP3

1,5 GB pamięci RAM

8 GB miejsca na dane

Wi-Fi 2,4 + 5 GHz

Bluetooth 4.2

stereofoniczne głośniki o mocy 10 W

4 x HDMI, 2 x USB 2.0

9 kg

Android TV

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Netfliksa

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne