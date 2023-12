Samsung Galaxy S24 Ultra. Wiem, jakie wersje i kolory szykuje producent

Samsung Galaxy S24 Ultra zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekły informacje obejmujące planowane wersje i kolory obudowy. Klienci otrzymają do wyboru kilka opcji. Ponadto Samsung Galaxy S24 Ultra zamawiany bezpośrednio na stronie producenta ma być dostępny w ekskluzywnych wersjach kolorystycznych.

Samsung Galaxy S24 Ultra to nadchodzący flagowiec Koreańczyków, który zostanie oficjalnie zaprezentowany za kilka tygodni. Tymczasem smartfon jest w ogniu przecieków. Do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Tym razem mam szczegóły obejmujące planowane kolory obudowy i wersje z zakresu rozmiaru wbudowanej pamięci, które przygotował producent.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma cztery podstawowe kolory obudowy

Smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra ma dostać cztery podstawowe warianty kolorystyczne obudowy. Są to szary, czarny, żółtym oraz fioletowy. W sieci można było jednak zobaczyć także inne opcje. Zarówno na renderach, jak i zdjęciach. Były to odcienie srebra, zieleni oraz jasnego brązu. Czy telefon trafi do sprzedaży w takich edycjach?

Samsung Galaxy S24 Ultra. Smartfon otrzyma takie wersje i kolory obudowy

Wygląda na to, że trzy ostatnie kolory obudowy smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra to warianty, które będzie oferował tylko sam producent. Mowa o specjalnych wersjach kolorystycznych, które będzie można zakupić wyłącznie poprzez sklep internetowy firmy. Nie jest to nowa praktyka, a stosowana już wcześniej. Chcąc więc mieć telefon w takiej opcji trzeba będzie zdecydować się na zakup tą drogą.

Planowane wersje smartfona pod względem rozmiaru pamięci

Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma trzy wersje pojemnościowe. To oznacza, że smartfon będzie dostępny w trzech opcjach różniących się rozmiarem zainstalowanej pamięci na dane. Będą to modele mające 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. W przypadku rozmiaru pamięci operacyjnej pod uwagę wzięto tylko jeden wariant. W każdym przypadku ma to być 12 GB w postaci kości LPDDR5x. To oznacza, że plotki związane z opcją 16 GB RAM okazały się być nietrafione, choć nie można wykluczyć, że taka edycja pojawi się na wybranych rynkach, na przykład w Chinach, które są specyficznym rynkiem.

Premiera smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra i dwóch pozostałych modeli z serii ma odbyć się 17 stycznia. Nastąpi to w trakcie kolejnej konferencji z cyklu Unpacked, która ma odbyć się tym razem w kalifornijskim San Jose. Plotki mówią o tym, że ceny telefonów pozostaną bez zmian względem obecnej generacji. Niedługo po prezentacji ma ruszyć przedsprzedaż. Rynkowy debiut ma odbyć się jeszcze przed końcem przyszłego miesiąca.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę nowych flagowców Koreańczyków. Producent położył duży nacisk na nowe funkcje bazujące na sztucznej inteligencji. Mają one odegrać duże znaczenie w oprogramowaniu One UI 6.1, które wraz z aktualizacją trafi w przyszłym kwartale także na starsze smartfony marki.

