Samsung Galaxy A55 5G będzie mocny. Exynos 1480 daje radę

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon, który będzie pierwszym z czipem Exynos 1480. Układ oferuje niezłą wydajność, co potwierdza baza benchmarku Geekbench. Procesor znajdujący się pod obudową telefonu Samsung Galaxy A55 5G ma szybsze rdzenie CPU. Natomiast GPU to Xclipse 530 oparty na RDNA 2 firmy AMD.

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon, którego premiera ma odbyć się w przyszłym kwartale. Debiutu spodziewam się w marcu 2024 r. Wraz z tańszym modelem A35. Tymczasem telefon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam otrzymuje twardy dowód na to, że sercem urządzenia jest procesor Exynos 1480. Okazuje się przy okazji, że nowy czip oferuje całkiem niezłą wydajność.

Exynos 1480 to całkiem mocny procesor

Czip Exynos 1480 znajdujący się pod obudową smartfona Samsung Galaxy A55 5G to nowy układ Koreańczyków, który oferuje niezłą całkiem duże możliwości. W teście jednego rdzenia wykręcił w benchmarku Geekbench 1180 punktów, a więc niewiele więcej od poprzednika. Jednak w Multi-Core pokazuje już pazura. Zdobył tu 3536 punktów. Dla porównania poprzednia generacja może się pochwalić wynikiem na poziomie niespełna 2800 punktów. Różnica jest więc widoczna gołym okiem.

Samsung Galaxy A55 5G ma układ Exynos 1480

Procesor Exynos 1480 ma szybsze cztery rdzenie CPU dla bardziej złożonych obliczeń, które pracują z częstotliwością 2,75 GHz. Natomiast cztery słabsze rdzenie taktowane są zegarem 2,05 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Xclipse 530 bazujący na mikroarchitekturze RDNA 2 firmy AMD. Nie wiadomo jednak, czy zapewniono wsparcie dla ray tracingu, czyli śledzenia promieni w czasie rzeczywistym.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy A55 5G znana

Samsung Galaxy A55 5G nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Najpierw do sieci przedostały się rendery oparte na schematach CAD. Ujawniły nam one design telefonu. Potem wyciekła specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co wiadomo o nowym smartfonie.

Telefon ma płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,5 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Zaoferuje on obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz zmienne odświeżanie w zakresie 120 Hz. Wspomniany procesor Exynos 1480 będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Samsung Galaxy A55 5G ma również potrójny aparat fotograficzny, którego obiektywy umieszczono w wystających pierścieniach. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny połączono z 12-megapikselowym czujnikiem. Ostatni 5 MP pozwoli na robienie zdjęć makro. Przednia kamerka powinna pozwolić przechwytywać selfie w jakości do 32 megapikseli. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6.1. Ceny powinny być zbliżone do tegorocznego modelu A54.

