Nothing Phone 2a bez tajemnic. Są zdjęcia, cena i specyfikacja

Nothing Phone 2a to smartfon, którego premiera odbędzię w trakcie targów MWC 2024. Telefon nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci przedostały się zdjęcia oraz specyfikacja techniczna. Ponadto wiemy, że cena Nothing Phone 2a ma być całkiem atrakcyjna. Zobaczmy, co już wiadomo o nadchodzącym smartfonie.

Nothing Phone 2a to smartfon, który w przeciekach pojawia się od niedawna. Dziś już wiemy, że oficjalna premiera tego urządzenia odbędzie się w trakcie barcelońskich targów MWC 2024, czyli pod koniec lutego. Co z ceną i specyfikacją techniczną tego urządzenia? Mam już całkiem sporo informacji na ten temat oraz zdjęcia prototypu, które ujawniają nam częściowy wygląd.

Cena Nothing Phone 2a atrakcyjna

Cena Nothing Phone 2a nie będzie wygórowana. Przeciwnie, bo ma być całkiem atrakcyjna. Urządzenie ma kosztować 400 dolarów, czyli niespełna 1,6 tys. zł. Kwotę dla Europy pewnie poznamy w trakcie targów MWC 2024. Spodziewam się jednak, że może to być 399 euro i dotyczy to konfiguracji sprzętowej z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Producent może wprowadzić do oferty także inne opcje, które to na razie owiane są tajemnicą.

Częściowa specyfikacja techniczna smartfona

Nothing Phone 2a skrywa przed nami jeszcze całkiem sporo tajemnic. Jednak częściowa specyfikacja techniczna modelu jest już znana. Smartfon ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 7200. Jest to czip mający dwa rdzenie CPU Cortex-A715 taktowane zegarem do 2,8 GHz. Natomiast rdzenie energooszczędne to Cortex-A510 w liczbie sześciu. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G610 MC4. Warto też wspomnieć o układzie dla AI w postaci APU 650 5. generacji.

Cena i specyfikacja Nothing Phone 2a niemal bez tajemnic

Smartfon ma również podwójny aparat fotograficzny, którego oba obiektywy współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Zostanie wprowadzony także przeprojektowany glyph, a same kontrolki mają być zbliżone do tych, które znamy z 2. generacji. Dokładna pojemność baterii nie jest znana. Całość pracuje pod kontrolą NothingOS 2.5 opartym na Androidzie 14.

Zdjęcia prototypu ujawniają design

Do sieci przedostały się także zdjęcia, na których uchwycono prototyp telefonu. Te ujawniają nam przeprojektowany design. Nothing Phone 2a ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który wyśrodkowano u góry. Natomiast z tyłu obudowy widać aparat fotograficzny, którego projekt zbliżony jest do kamery Samsunga Galaxy S10. Producent zdecydował się na podobną wyspę z dwoma obiektywami. Plecki nie są w pełni widoczne, bo skrywa je specjalna obudowa. Pod nią zapewne są elementy związane z podświetleniem, które są znakiem rozpoznawalnym serii.

