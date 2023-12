Android TV 14. Co nowego Google szykuje na telewizory?

Android TV 14 to nowa platforma Google na telewizory. Co nowego w niej znajdziemy? Nowości z tej wersji oprogramowania są już znane. Wiemy, że telewizory wraz z aktualizacją do systemu Android TV 14 otrzymają nowe opcje z zakresu dostępności, skróty oraz pewne rozwiązania obejmujące wydajność software.