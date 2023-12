Realme GT Neo 6 blisko. Jest przybliżona data premiery smartfona

Realme GT Neo 6 to smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Dokładna data premiery nie jest na razie znana, ale wiemy, kiedy mniej więcej urządzenie ma trafić do oferty. Zapowiedź modelu Realme GT Neo 6 ma odbyć się w pierwszym kwartale 2024 r. Co już wiadomo na temat tego telefonu marki?

Realme GT Neo 6 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Do sieci przedostała się przybliżona data premiery. Dokładny termin owiany jest tajemnicą, ale nieco rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił leaker Digital Chat Station.

Jeśli wierzyć plotkom, to premiera Realme GT Neo 6 ma odbyć się w trakcie Chińskiego Nowego Roku, więc powinno to nastąpić w lutym 2024 r. Co wiadomo o tym telefonie? Jego sercem ma być procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców. Spodziewajmy się, że przez jakiś czas będzie on teraz trafiać do modeli z tak zwanej wyższej półki średniej.

Pełna specyfikacja Realme GT Neo 6 nieznana

Niestety kompletna specyfikacja techniczna smartfona Realme GT Neo 6 nie jest na razie znana. Telefon skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Spodziewajmy się jednak ekranu OLED-owego o rozdzielczości 1.5K, potrójnego aparatu fotograficznego oraz baterii z obsługą szybkiego ładowania. Na komplet informacji będziemy musieli poczekać.

