Pixel 9 zadebiutuje z Pixie. Asystent Google zostanie zastąpiony?

Google Pixel 9 otrzyma nowe rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Jest to nowy asystent o nazwie Pixie. Czy zastąpi dotychczasowego pomocnika cyfrowego? Na razie Asystent Google nie pójdzie w odstawkę. Premiera smartfonów z serii Pixel 9 prędko się nie odbędzie, bo dopiero w drugiej połowie 2024 r.

Google Pixel 9 to smartfony, które zobaczymy dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące oprogramowanie tych telefonów. Z ich pokładu ma zniknąć Asystent Google i w zamian pojawi się nowy pomocnik cyfrowy o nazwie Pixie. Nie ma jednak pewności, że będzie to rozwiązanie ogólnodostępne na wszystkich urządzeniach z systemem Android 15. Pewne szczegóły na ten temat uzyskał The Information.

Asystent Google zostanie zastąpiony przez Pixie

Gigant z Mountain View pracuje nad nowym asystentem głosowym, który nazywa się Pixie. Ma on oferować znacznie większe możliwości względem obecnego rozwiązania i bazuje na modelu Gemini. Ma on być w stanie wykonywać bardziej złożone oraz multimedialne zadania. Jako przykład podaje się możliwość uzyskania wskazówek dojazdu do najbliższego sklepu, w którym można kupić produkt sfotografowany na telefonie.

Pixie jest jednak funkcją, która ma pojawić się na smartfonach z serii Google Pixel 9, gdzie zastąpi Asystenta. Starsze rozwiązanie na razie jednak nie pójdzie w odstawkę. Trudno powiedzieć, która z tych opcji będzie dostępna na innych telefonach z zainstalowanym systemem Android 15. O tym przekonamy się dopiero z czasem.

Asystent Google oparty na Bard został wprowadzony w październiku i raczej nie zostanie prędko uśmiercony. Firma wraz z Pixie może po prostu chcieć bardziej wyróżnić własne smartfony z serii Pixel. Warto dodać, że nowy pomocnik ma korzystać z danych pochodzących z innych aplikacji, w tym Map oraz Gmail.

Smartfony Google Pixel 9 z Tensor G4

Sercem smartfonów z serii Google Pixel 9 będzie procesor Tensor G4. To autorski chip firmy, który nadal ma być opracowywany we współpracy z Samsungiem i zostanie wykonany w 4-nm litografii. Czip ma zapewnić niewielkie zmiany względem obecnej generacji. Te bardziej znaczące mają nadejść dopiero wraz z SoC G5 dla Pixeli 10.

Tensor G4 może jednak dostać nowe rozwiązania pod kątem zapewnienia lepszej wydajności w trakcie przetwarzania zadań dla sztucznej inteligencji. Na przykład dedykowany i wyspecjalizowany czip NPU. To pozwoli na telefonach Google Pixel 9 uzyskać więcej możliwości dla asystenta Pixie. Czy tak się jednak stanie, to przekonamy się dopiero z czasem.

Plany związane z Pixie pokazują jednak, że Google wykazuje coraz większe zainteresowanie sztuczną inteligencją. Zwłaszcza po boomie wywołanym przez ChatGPT od OpenAI. Dowodem na to jest również Gemini.

