Xiaomi 14 Pro bez wersji global. Trzeba będzie poczekać na Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro nie doczeka się wersji global? Wiele na to wskazuje, a jeśli tak, to kolejnym flagowcem na rynkach międzynarodowych marki z prawdziwego zdarzenia będzie dopiero Xiaomi 14 Ultra. Ten drugi smartfon zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Jego premiery spodziewamy się w pierwszej połowie 2024 r.

Xiaomi 14 Pro w Chinach debiutował kilka tygodni temu. Co z wersją global? Wygląda na to, że smartfon nie pojawi się w sprzedaży na terenie Europy. Skąd to wiemy? Wskazują na to kompilacje oprogramowania HyperOS. Ta dla tego konkretnego telefonu w edycji międzynarodowej po prostu nie istnieje.

Jeśli tak rzeczywiście jest, to szansa na premierę Xiaomi 14 Pro w edycji global jest w zasadzie znikoma i pewnie firma nie zmieni zdania. Fani marki będą musieli poczekać na innego flagowca. Mowa o modelu z dopiskiem Ultra, który to jest w przygotowaniu.

Xiaomi 14 Ultra zamiast Pro w wersji global

Xiaomi 14 Ultra to flagowiec, który w Chinach ma zadebiutować w marcu 2024 r. Plotki mówią o tym, że w drugim kwartale przyszłego roku trafi także na rynki międzynarodowe. To oznacza, że powinien być dostępny w ofercie producenta także na terenie Europy. Na konkrety przyjdzie nam jednak poczekać, bo te na razie owiane są tajemnicą.

źródło: xiaomiui