Realme C67 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest niska i w Polsce zapewne będzie to hit. Specyfikacja techniczna być może nie porywa, ale Realme C67 5G to tani smartfon. Pod tym względem z pewnością może konkurować z podobnymi produktami innych firm.

Realme C67 5G to tani smartfon, który dołącza do portfolio marki. Na razie w Indiach i w Polsce jeszcze go nie kupimy, co może z czasem ulegnie zmianie. Jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna telefonu? Stosunek możliwości oraz wyposażenia do kwoty wydaje się tu być całkiem udany.

6,72-calowy ekran i procesor Dimensity 6100+

Realme C67 5G ma 6,72-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Producent zaimplementował tu rozwiązanie podobne do dynamicznej wyspy. Wyświetlacz oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 45 do 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz. Jasność maksymalna jest na poziomie 680 nitów.

Cena Realme C67 5G jest atrakcyjna

Pod obudową smartfona Realem C67 5G znajduje się procesor MediaTek Dimensity 6100+, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,2 GHz i sześciu Cortex-A55 2 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2. Czip umieszczono też w modelu Redmi 13C i jest wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Realme C67 5G ma czip MediaTek Dimensity 6100+

Cena Realme C67 5G atrakcyjna

Cena Realme C67 5G nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 13999 rupii, czyli około 660 zł. Natomiast w opcji z 6 GB pamięci RAM trzeba dopłacić 100 rupii więcej. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny i jasnozielony. Rynkowy debiut odbędzie się 20 grudnia. Cztery dni wcześniej odbędzie się przedsprzedaż, gdzie będzie można zaoszczędzić do 2 tys. rupii.

Bateria 5000 mAh i aparat 50 MP

Realme C67 5G ma również podwójny aparat fotograficzny, który składa się z obiektywu ze światłem f/1.8 i 50-megapikselowego sensora. Drugi element to czujnik głębi 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość zamknięto w obudowie odpornej na zachlapania spełniającej założenia normy IP54.

Smartfon Realme C67 5G jest tani, ale specyfikacja jest całkiem rzeczowa

Poza tym smartfon ma akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera ładowanie SuperVOOC z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Jest też czytnik linii papilarnych na bocznej ramce, a całość waży 190 g. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna modelu widoczna jest niżej.

Realme C67 5G – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 680 nitów

procesor MediaTek Dimensity 6100+

4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 g

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło