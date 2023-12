Huawei MatePad Pro 13.2 to nowy tablet marki dla bardziej wymagających klientów. Cena sprzętu może nie należy do najniższych, ale specyfikacja techniczna urządzenia jest konkretna. Huawei MatePad Pro 13.2 ma ekran OLED o rozdzielczości 2.8K, procesor HiSilicon Kirin 9000S oraz baterię o dużej pojemności.

Huawei MatePad Pro 13.2 to nowy tablet Chińczyków, który trafia do portfolio marki. Cena nie jest niska, ale to sprzęt dla bardziej wymagających użytkowników. Specyfikacja techniczna jest z wyższej półki. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

13,2-calowy Ekran OLED i procesor Kirin 9000S

Huawei MatePad Pro 13.2 ma ekran OLED-owy z notchem o przekątnej 13,2 cala, który pozwala na pracę z wykorzystaniem piórka M Pencil rozpoznającym ponad 10 tys. poziomów nacisku. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości 2880 × 1920 pikseli, co daje nam współczynnik ppi w postaci 262. Ponadto wyróżnia się dużą jasnością maksymalną do 1000 nitów.

Tablet Huawei MatePad Pro 13.2 ma duży ekran OLED

Za obliczenia w tablecie odpowiada procesor HiSilicon Kirin 9000S, czyli ten sam SoC, który znajduje się w ostatnich flagowcach marki z serii 60. Nie jest to najnowocześniejszy czip, ale oferuje całkiem niezłą wydajność oraz możliwości. Jest on wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Huawei MatePad Pro 13.2 wysoka

Huawei MatePad Pro 13.2 nie jest tanim tabletem. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona w Europie na 999 euro. Model mający więcej pamięci na dane kosztuje 1199 euro. Rysik M Pencil sprzedawany jest osobno za 99 euro, a klawiatura za 199 euro. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Tablet Huawei MatePad Pro 13.2 ma podwójny aparat

Duża bateria i podwójny aparat

Tablet Huawei MatePad Pro 13.2 ma spory akumulator o pojemności aż 10000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperCharge z wykorzystaniem ładowarki o mocy 88 W. Urządzenie ma również podwójny aparat fotograficzny z sensorami 13 i 8 MP. Przednia kamera otrzymała 16-megapikselowy czujnik. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania HarmonyOS 4. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Huawei MatePad Pro 13.2 – specyfikacja techniczna

13,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880 × 1920 pikseli i jasności do 1000 nitów

procesor HiSilicon Kirin 9000S

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP

aparat fotograficzny 13 + 8 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

sześć głośników i cztery mikrofony

złącze USB C

580 g

HarmonyOS 4

