Samsung Galaxy A25 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Cena jest atrakcyjna. Jak natomiast prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu? Samsung Galaxy A25 5G ma potrójny aparat fotograficzny 50 MP, 6,5-calowy ekran typu Infinity-U oraz procesor Exynos 1280.



Samsung Galaxy A25 5G to smartfon, który w przeciekach pojawiał się od kilku miesięcy. Za nami premiera, która odbyła się bez większego rozgłosu w jednym z azjatyckich państw. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna tego urządzenia. Zobaczmy sobie, co nowy telefon Koreańczyków ma do zaoferowania.

Ekran Infinity-U i potrójny aparat fotograficzny

Samsung Galaxy A25 5G ma płaski ekran Super AMOLED typu Infinity-U, czyli ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1000 nitów.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy A25 5G ma trzy obiektywy umieszczone w okrągłych pierścieniach. Główny ma światło przysłony f/1.8 i wspiera OIS. Został on połączony z 50-megapikselowym sensorem. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Jest też kamerka do zdjęć makro 2 MP, a przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Cena modelu Samsung Galaxy A25 5G atrakcyjna

Samsung Galaxy A25 5G nie jest drogim smartfonem. Cena w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona w Tajlandii na poziomie 6590000 VND, czyli około 1090 zł. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w tym kraju rozpocznie się 16 grudnia. Informacje o dostępności na innych rynkach na razie pozostają tajemnicą.

Procesor Exynos i bateria 5000 mAh

Za obliczenia w modelu Samsung Galaxy A25 5G odpowiada autorski procesor Exnos 1280 z 2022 r. Czip oferuje dobrą, jak na tę półkę cenową wydajność i jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca i można je rozbudować z użyciem kart microSD.

Energię w telefonie dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria pozwala na ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Urządzenie ma też czytnik linii papilarnych oraz stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6. Specyfikacja techniczna smartfona znajduje się niżej.

Samsung Galaxy A25 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran Super AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1280

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

162 × 77,5 × 8,3 mm

197 g

Android 14 z nakładką One UI 6.0

