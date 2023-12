Oppo Find X7 Ultra to flagowiec, którego premiera ma odbyć się w pierwszej połowie 2024 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Telefon otrzyma mocne podzespoły. Wiemy, że Oppo Find X7 Ultra dostanie procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz dużą baterię o pojemności 5000 mAh.

Oppo Find X7 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się po raz pierwszy. To oznacza, że marka szykuje flagowca z górnej półki. Zobaczymy go w 2024 r. wraz z dwoma modelami z serii, w tym edycją Pro. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia, ale na razie informacji jest niewiele.

Wiemy, że Oppo Find X7 Ultra ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC flagowców z Androidem od Qualcomma. Źródło informacji wspomina również o baterii o pojemności 5000 mAh. Dla porównania w modelu Pro ma to być akumulator 4860 mAh, a więc nieco mniejszy. Więcej szczegółów nie podano.

Pełna specyfikacja Oppo Find X7 Ultra nieznana

Producent na razie stara się trzymać smartfona Oppo Find X7 Ultra w tajemnicy. Urządzenie skrywa przed nami jeszcze wiele szczegółów. Zapewne powinniśmy spodziewać się również ekranu OLED-owego o rozdzielczości QHD+ i dużej jasności. Nie powinno też zabraknąć konkretnego aparatu fotograficznego.

