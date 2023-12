Sony Xperia 1 VI ostatnim flagowcem z serii. Smartfony w 2025 r. znikną

Sony Xperia 1 VI to prawdopodobnie ostatni flagowiec marki z tej serii. Jeśli wierzyć plotkom, to smartfony w 2025 r. pod taką nazwą już się nie pojawią. Sony rzekomo zamierza uśmiercić linię Xperia. Smartfony japońskiej marki nie sprzedają się już tak dobrze, jak przed laty i przyjdzie pora na coś nowego.

Sony Xperia 1 VI to nadchodzący flagowiec japońskiej marki, którego premiera ma odbyć się w 2024 r. Smartfon zapewne zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Natomiast w 2025 r. normalnie oczekiwalibyśmy następcy. Tymczasem dowiadujemy się, że kolejne urządzenie z serii może już nie powstać.

Następca smartfona Sony Xperia 1 VI w 2025 r. może nie zadebiutować

Jeśli wierzyć plotkom, to Sony planuje uśmiercić serię Xperia. Jeśli tak się stanie, to następca modelu 1 VI oraz inne smartfony z tej linii w 2025 r. już się nie pojawią. Czy tak się stanie? Tego na razie oczywiście nie można być pewnym, ale z drugiej strony nie jest to wykluczone.

Sony już kilka lat temu zrezygnowało z serii Xperia Z, ale marka istniejąca na rynku kilkanaście lat nie została pogrzebana. Z drugiej strony najlepsze jej czasy już minęły. Dziś telefony Japończyków nie sprzedają się tak dobrze, jak niegdyś i być może rzeczywiście czas najwyższy na jakieś zmiany?

źródło: opracowanie własne