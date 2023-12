POCO M6 5G w drodze. To przebrandowany smartfon Xiaomi marki Redmi

POCO M6 5G to kolejny hit sprzedażowy Xiaomi. Nie będzie to zupełnie nowy smartfon, a przebrandowane urządzenie marki Redmi. Informacje na ten temat znaleziono w kodzie oprogramowania firmy. Jeśli tak, to specyfikacja techniczna urządzenia w zasadzie nie skrywa przed nami już żadnych tajemnic. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym sprzęcie.

Przebrandowany Redmi 13C 5G

POCO M6 5G nie jest zupełnie nowym smartfonem. Wszystko wskazuje na to, że jest to przebrandowany model Redmi 13C 5G, który niedawno debiutował w ofercie. Xiaomi na wybrane rynki wprowadzi go pod inną nazwą. Urządzenie ukrywa się pod kryptonimem 23128PC33I. Wygląda na to, że premiera odbędzie się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pewnie na początku 2024 r.

Xiaomi POCO M6 5G to przebrandowany model Redmi

Redmi 13C 5G, który na wybranych rynkach pojawi się pod nazwą POCO M6 5G, ma 6,74-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+, odświeżaniem obrazu w 90 Hz oraz jasności maksymalnej na poziomie 600 nitów. Wyświetlacz ma wcięcie dla kamery do selfie w postaci łezki i został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass.

POCO M6 5G ma również procesor MediaTek Dimensity 6100+. Czip składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76, sześciu Cortex-A55 oraz GPU Mali-G57 MC2. Układ jest wspomagany przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Te konfiguracje dotyczą jednak modelu marki Redmi i Xiaomi może w nowym telefonie zdecydować się na coś nieco innego.

Specyfikacja Xiaomi POCO M6 5G bez tajemnic

POCO M6 5G otrzyma również baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator pozwoli na ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Następnie mamy prosty aparat fotograficzny. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Drugą kamerką jest czujnik VGA. Przedni aparat umożliwia robienie selfie w jakości 8 megapikseli. Całość pracuje pd kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

6,74-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości 720 × 1600 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 6100+

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

