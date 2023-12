OnePlus 12R 5G to model Ace 3. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

OnePlus 12R 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się na początku 2024 r. W Chinach ten telefon zadebiutuje pod nazwą OnePlus Ace 3. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna flagowca. Flagowiec otrzyma ekran OLED 1.5K, potrójny aparat 50 MP i procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus 12R 5G aka Ace 3 pojawia się w plotkach już od kilku miesięcy. Smartfon ma zadebiutować na rynkach globalnych w styczniu 2024 r. Nieco wcześniej powinien pojawić się chiński model, który trafi do sprzedaży pod drugą z wymienionych nazw. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje związane ze specyfikacją techniczną. Oto, czego się dowiedziałam.

Ekran OLED BOE oraz Snapdragon 8 Gen 2

OnePlus 12R 5G (lub jak kto woli Ace 3) otrzyma ekran OLED-owy dostarczony przez chińskie BOE. Będzie to wysokiej klasy panel X1 o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1.5K, który ma być zakrzywiony. Leaker Digital Chat Station, który ujawnił nowe szczegóły, twierdzi, że należy spodziewać się jasności i ściemniania PWM podobnego do modelu 12. Jeśli tak, to oczekuję nawet około 4000 nitów, a w drugim przypadku częstotliwości na poziomie 2160 Hz.

Smartfon OnePlus 12R 5G / Ace 3 otrzyma ekran OLED od BOE

Pod obudową OnePlus 12R 5G ma znaleźć się procesor Snapdragon 8 Gen 2. Osobiście wybór ten mnie nie dziwi. To poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem i jego wybór jest jasny. W modelu Ace 3 spodziewam się nawet 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Jednak w Europie oczekiwałabym maksymalnie 16 GB. Wiadomo również, że na dane zostaną przeznaczone szybkie kości UFS 4.0.

Bateria 5500 mAh i aparat 50 MP

Ponadto OnePlus 12R 5G i Ace 3 mają dostać taką samą baterię o pojemności 5500 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 100 W. Aparat fotograficzny ma być potrójny i otrzyma główny sensor 50 MP. Ultraszerokokątny ma współpracować z 8-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw z 32-megapikselowym.

Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 14 z najnowszą nakładką producenta. OnPlus 12R 5G zadebiutuje w Europie 24 stycznia. Możliwe, że w wersji Ace 3 w Chinach pojawi się jeszcze w grudniu. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus 12R 5G / Ace 3 – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran OLED X1 o rozdzielczości 1.5K

procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 8 + 32 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło