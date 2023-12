One UI 6.1 wprowadzi zmiany dla baterii. Co nowego szykuje Samsung?

One UI 6.1 to duża aktualizacja dla smartfonów marki Samsung, która wprowadzi różne zmiany. Wybrane z nich związane są z baterią. Oprogramowanie lepiej zadba o kondycję akumulatora. Co nowego doda uaktualnienie One UI 6.1 i jak to wpłynie na poprawę żywotności baterii w telefonach koreańskiej firmy?

One UI 6.1 to aktualizacja oprogramowania dla telefonów marki Samsung, która zadebiutuje wraz z serią S24. Oczywiście aktualizacja trafi także na starsze modele firmy. Znajdziemy tu różne zmiany oraz nowości, w tym związane z AI. Co nowego jeszcze się pojawi? Będzie to nowa funkcja związana z baterią smartfonów.

Bateria w telefonach marki Samsung zostanie zaopiekowana

Akumulatory stosowane w smartfonach mają to do siebie, że z czasem się zużywają. Ich pojemność spada, ale można temu przeciwdziałać i opóźnić proces. Samsung doszedł więc do wniosku, że wraz z aktualizacją One UI 6.1 dodano nową opcję, która umożliwi użytkownikom o lepsze zadbanie tego elementu telefonów. Co to takiego?

One UI 6.1 wprowadzi w ustawieniach nowe opcje, które wydłużą żywotność akumulatora. W trybie podstawowym bateria ładowana jest do 100 proc. i proces jest wznawiany w momencie, gdy poziom spadnie do 95 proc. W trakcie korzystania z funkcji adaptacyjnej jest to maksymalnie 80 proc. Do wznowienia dojdzie dopiero w momencie wybudzenia urządzenia.

Bateria w telefonach marki Samsung wraz z One UI 6.1 zostanie lepiej zaopiekowana.

Samsung w One UI 6.1 dodaje nową opcję, która wstrzyma ładowanie akumulatora na poziomie 85 proc., co powinno przełożyć się na lepszą kondycję w trakcie użytkowania. Dla porównania w nowych iPhone’ach 15 bateria może być ładowana maksymalnie do 80 proc. i powyżej tego poziomu już nie. Jest to funkcja, którą użytkownicy muszą włączyć w ustawieniach samodzielnie.

Co nowego w aktualizacji One UI 6.1

Samsung wraz z aktualizacją One UI 6.1 zamierza wprowadzić więcej nowości. Wiele z nich szykowanych jest z myślą o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Część z nich może być jednak ekskluzywnymi rozwiązaniami dla serii Galaxy S24 i starsze telefony mogą dostać mniej funkcji. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Pamiętajmy, że do obsługi złożonych zadań przez AI potrzebny jest odpowiedni hardware i ten pojawi się pod obudowami przyszłorocznych modeli.

One UI 6.1 to oprogramowanie bazujące na systemie Android 14. Samsung zaprezentuje je w trakcie najbliższej konferencji Unpacked, która ma odbyć się w połowie stycznia 2024 r. Wtedy tez zobaczymy nowe flagowce z serii Galaxy S24. Te telefony będą miały preinstalowany firmware. Natomiast starsze dostaną go wraz z aktualizacją, której dystrybucja pewnie rozpocznie się w lutym. Na więcej informacji o nowościach będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Możliwe, że część z nich poznamy jeszcze przed planowaną na przyszły miesiąc zapowiedzią.

